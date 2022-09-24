В Бишкеке презентовали книгу на кыргызском языке "Карабахские истории"

В Бишкеке вчера прошла презентация книги "Карабах ангемелери" (Карабахские истории, - прим. ред.), куда вошли произведения, посвященные кровавому конфликту в Нагорном Карабахе.

Истории, взятые из реальной жизни, описывают тяжелую жизнь и трагическую судьбу азербайджанского населения, изгнанного из родных мест и потерявшего своих близких из-за оккупантов. В рассказах нашли свое отражение бесконечная любовь азербайджанских беженцев к родине, проживших горькую жизнь на чужбине в тоске по родной земле.

В книгу, которая уже выпущена на нескольких языках, вошли воспоминания и мысли известных общественных деятелей, представителей культуры и искусства, творческой интеллигенции Азербайджана. Кыргызский вариант книги составили депутат Милли меджлиса Азербайджана Ганире Пашаева и член Союза писателей КР, поэт Алтынбек Исмаилов.

Во вчерашнем мероприятии, которое прошло при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Кыргызской Республики, приняли участие ряд известных общественных деятелей Кыргызстана и других стран. Открыл презентацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике господин Гандилов Латиф Сейфаддин оглы, который в своем выступлении напомнил, что 10 ноября 2020 года было принято трехстороннее соглашение с участием Азербайджана, Армении и России, пункты которого Армения ни одного не выполнила.

"Мы равноправно с ними жили, хлеб-соль делили. Мы даже породнились с ними, но они все перечеркнули. За 200 лет мы неоднократно сталкивались со злом с их стороны, но мы все равно все прощали. Так как господь велел нам прощать. Я недавно был в Карабахе у себя дома, куда я смог попасть только через 30 лет. Только одно дерево осталось. Хорошо, все разграбили, но что вам стены домов мирных жителей сделали? Почему разобрали их?", - эмоционально задался вопросами посол Азербайджана.

Выступила на мероприятии и президент Клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматова.

"В этом году по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева я была приглашена в Карабах. Вы знаете, я была просто поражена. Во-первых, это мощная, скоростная, фундаментальная работа по восстановлению Карабаха. Такой любви к земле я нигде не видела, хотя весь мир облетела. Когда нас возили по Карабаху я увидела разрушенные дома. Изначально это были красивые здания, улицы и они все под корень, просто до основания разрушены. Разве любят так землю?", - сказала она.

В свою очередь председатель Союза писателей Кыргызстана Нурлан Калыбеков провел аналогию кровавых событий в Нагорном Карабахе с конфликтом на кыргызско-таджикской границе.

"Мы хорошо понимаем, какого это потерять свои дома. Тысячи наших беженцев после агрессии Таджикистана вынуждены были покинуть свои дома. Поэтому мы разделяем боль азербайджанского народа в связи с трагическими событиями в Нагорном Карабахе", - отметил он.

Член Союза писателей КР и один из составителей книги Алтынбек Исмаилов коротко рассказал, как проводилась работа по переводу книги "Карабахские истории" на кыргызский язык.

"В 2017 году была опубликована книга "Антология поэзии молодых кыргызских поэтов", которая была переведена на азербайджанский язык. После этого мы презентовали эту книгу в Баку, где я и познакомился с поэтессой и депутатом Ганире Пашаевой. В беседах с ней и пришла идея перевести эту книгу на кыргызский язык", - сказал он.

Отметим, нагорно-карабахский конфликт, не находящий решения уже более 30 лет, вновь прочно занял место в международной повестке дня. В попытке отвлечь внимание армянской общественности от социальных и экономических проблем, официальный Ереван прибегает к провокациям на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана, уверены эксперты и аналитики.