Кыргызстан и Республика Малави установили дипломатические отношения

На полях 77-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Республики Малави Нэнси Тембо подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В совместного коммюнике отмечается, что Стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями устава ООН и международного права, в частности уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности, независимости, международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

По завершении церемонии подписания совместного коммюнике, министры обсудили возможные направления сотрудничества Кыргызстана и Малави на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

В заключение, стороны выразили обоюдное намерение способствовать развитию дружественных отношений и всестороннего взаимодействия между двумя странами.