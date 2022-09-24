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Кыргызстан и Республика Малави установили дипломатические отношения

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- Жан Алиев
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На полях 77-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Республики Малави Нэнси Тембо подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В совместного коммюнике отмечается, что Стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями устава ООН и международного права, в частности уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности, независимости, международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

По завершении церемонии подписания совместного коммюнике, министры обсудили возможные направления сотрудничества Кыргызстана и Малави на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

В заключение, стороны выразили обоюдное намерение способствовать развитию дружественных отношений и всестороннего взаимодействия между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/422934
Теги:
ООН, Кыргызстан, Нью-Йорк
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