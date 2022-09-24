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ГУВД Бишкека призывает болельщиков соблюдать правопорядок во время матча

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- Жан Алиев
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Сегодня, в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова пройдет товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России по футболу.

В связи с чем ГУВД столицы призывает болельщиков и фанатов футбола соблюдать правопорядок во время футбольного матча.

В случае попыток разжигания вражды по национальному признаку или каких-либо провокационных действий, а также хулиганских деяний виновные будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

При возникновении возможной угрозы безопасности граждан, а также в случае обнаружения подозрительных предметов и вещей необходимо обратиться к ближайшему сотруднику милиции либо позвонить на короткий номер 102, отмечает ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/422935
Теги:
ГУВД, Россия, футбол, Бишкек, Кыргызстан
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