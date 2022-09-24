ГУВД Бишкека призывает болельщиков соблюдать правопорядок во время матча

Сегодня, в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова пройдет товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России по футболу.
В связи с чем ГУВД столицы призывает болельщиков и фанатов футбола соблюдать правопорядок во время футбольного матча.
В случае попыток разжигания вражды по национальному признаку или каких-либо провокационных действий, а также хулиганских деяний виновные будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.
При возникновении возможной угрозы безопасности граждан, а также в случае обнаружения подозрительных предметов и вещей необходимо обратиться к ближайшему сотруднику милиции либо позвонить на короткий номер 102, отмечает ГУВД.