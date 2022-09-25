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Министры иностранных дел КР и РТ обменялись мнениями о ситуации на границе

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- Жан Алиев
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Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Участники встречи обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили готовность продолжить переговоры по дальнейшему мирному урегулированию вопроса. Кроме того, стороны отметили важность исполнения договоренностей в рамках подписанного протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана от 19 сентября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/422936
Теги:
ООН, Таджикистан, Кыргызстан
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