Министры иностранных дел КР и РТ обменялись мнениями о ситуации на границе

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Участники встречи обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили готовность продолжить переговоры по дальнейшему мирному урегулированию вопроса. Кроме того, стороны отметили важность исполнения договоренностей в рамках подписанного протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана от 19 сентября 2022 года.