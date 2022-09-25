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Замглавы МВД и посол ОБСЕ в КР обсудили ситуацию в Баткенской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД КР сообщает, что состоялась встреча заместителя министра внутренних дел генерал-майора милиции Октября Урмамбетова с послом ОБСЕ в Кыргызстане Алексеем Роговым, прибывшим в Баткенскую область в составе дипломатической миссии.

В ходе встречи, стороны обсудили процесс стабилизации обстановки и восстановление разрушенных домов, инфраструктур, военных и других

объектов. Заместитель министра особо отметил о задачах поставленных перед сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими Внутренних войск МВД Кыргызской Республики по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в зоне вооруженного конфликта кыргызско-таджикской границы.

В свою очередь, посол ОБСЕ выразил готовность в оказании всесторонней помощи в виде обеспечения необходимой экипировкой, различными

техническими средствами и автомобильной техникой сотрудников ОВД и военнослужащих внутренних войск.

Заместитель министра поблагодарил посла за оказываемое содействие и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве в деле обеспечения безопасности граждан Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/422937
Теги:
Баткенская область, МВД, ОБСЕ, Кыргызстан
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