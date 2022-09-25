КР и Мальдивская Республика о взаимном освобождении от визовых требований

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

В целях расширения географии безвизового режима, в рамках встречи состоялась церемония подписания соглашения между кабинетом министров КР и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований.

Соглашение предусматривает, что граждане – владельцы общегражданских паспортов, а также дипломатических, и служебных/официальных паспортов Кыргызской Республики и Мальдивской Республики будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания, на территории государств сторон на срок до 30 дней.

В завершение встречи, стороны выразили намерение способствовать развитию дружественных отношений и всестороннего взаимодействия между двумя странами.