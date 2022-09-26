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Ташиев и Ятимов договорились закрыть несколько постов на границе

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- Бакыт Басарбек
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В пункте пропуска "Кызыл-Бель- автодорожный" состоялась встреча руководителей компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана, глав Баткенской и Согдийской областей и руководителей пограничных ведомств сторон. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По итогам переговоров заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Республики Таджикистан Саймумин Ятимов подписали протокол встречи делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по стабилизации ситуации на приграничных территориях двух стран.

Стороны договорились снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях заставы "Тамдык" (КР) и заставы "Бедак" (ТР), поста "Булак-Баши" (КР) и поста "Кех" (ТР), поста "Катта-Туз" (КР) и поста "Каракчикум" (РТ), поста "Ак-Сай" (КР) в местности Чайхана и поста "Шаршара" (РТ) в местности Ходжаи-Аъло (РТ).

Здания и сооружения указанных подразделений будут законсервированы.

Охрана кыргызско- таджикской государственной границы на этих участках будет осуществляться подвижными пограничными нарядами, которые будут следовать вдоль границы строго по указанным и согласованным маршрутам.

Кроме того, стороны договорились на паритетной основе установить камеры видеонаблюдения на участках, где часто происходят конфликтные ситуации.

Необходимо отметить, что на участках, где были выставлены посты, население не проживает.

При этом местные органы государственной власти должны обеспечить осуществление сельскохозяйственных работ гражданами Кыргызстана и Таджикистана на ранее используемых земельных участках Тамдык (КР) - Бедак (ТР) и Булак-Баши (КР) и Кех (ТР).

Согласно протоколу будет продолжена работа совместной рабочей группы по отводу войск и тяжелой военной техники, дополнительных сил и средств с приграничных территорий в места их постоянной дислокации.

По состоянию на 21:30 25 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/422952
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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