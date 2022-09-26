В Баткенскую область доставлено более 1500 тонн гуманитарной помощи

В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Из них 36 242 граждан эвакуированы в домах местных жителей, 4 207 граждан находятся на специальной эвакуационных пунктах, 3 800 граждан выехали из дома в другие области к родственникам. 92 521 граждан возвращаются в своё постоянное место жительство. Из айильного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы 5301 гражданин.

В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1500, 632 тонна гумпомощи, из них министерством доставлено 264,867 тонн, собственными силами граждан доставлено 1036,62 тонн. На складе находится 199,15 тонны гуманитарной помощи.

Собранная гумпомощь со всех регионов республики, отправляется в Баткенскую область.

По всей республики организованы 129 пункта сбора гуманитарной помощи:

в Ошской области - 44;

в Джалал-Абадской области -13;

в Нарынской области – 6;

в Иссык-Кульской области-53;

в Чуйской области – 8;

в городе Ош – 1;

в городе Бишкек – 4.