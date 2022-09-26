Погода
$ 81.44 - 82.44
€ 80.50 - 81.50

В Баткенскую область доставлено более 1500 тонн гуманитарной помощи

82  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Из них 36 242 граждан эвакуированы в домах местных жителей, 4 207 граждан находятся на специальной эвакуационных пунктах, 3 800 граждан выехали из дома в другие области к родственникам. 92 521 граждан возвращаются в своё постоянное место жительство. Из айильного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы 5301 гражданин.

В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1500, 632 тонна гумпомощи, из них министерством доставлено 264,867 тонн, собственными силами граждан доставлено 1036,62 тонн. На складе находится 199,15 тонны гуманитарной помощи.

Собранная гумпомощь со всех регионов республики, отправляется в Баткенскую область.

По всей республики организованы 129 пункта сбора гуманитарной помощи:

в Ошской области - 44;

в Джалал-Абадской области -13;

в Нарынской области – 6;

в Иссык-Кульской области-53;

в Чуйской области – 8;

в городе Ош – 1;

в городе Бишкек – 4.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422955
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  