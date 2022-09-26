В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 26 по 29 сентября.

Бишкек

26 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 30 … 32 °C

27 сентября

Ночь 12 … 14 °C День 22 … 24 °C

28 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C

29 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 20 … 22 °C

Ош

26 сентября

Ночь 15 … 17 °C День 30 … 32 °C

27 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 20 … 22 °C

28 сентября

Ночь 12 … 14 °C День 22 … 24 °C

29 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 23 … 25 °C

Чолпон-Ата

26 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 22 … 24 °C

27 сентября

Ночь 11 … 13 °C День 19 … 21 °C

28 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 18 … 20 °C

29 сентября

Ночь 6 … 8 °C День 17 … 19 °C

Нарын

26 сентября

Ночь 5 … 7 °C День 22 … 24 °C

27 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 20 … 22 °C

28 сентября

Ночь 3 … 5 °C День 19 … 21 °C

29 сентября

Ночь 2 … 4 °C День 16 … 18 °C

Талас

26 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 27 … 29 °C

27 сентября

Ночь 7 … 9 °C День 20 … 22 °C

28 сентября

Ночь 6 … 8 °C День 18 … 20 °C

29 сентября

Ночь 5 … 7 °C День 19 … 21 °C