В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 26 по 29 сентября.
Бишкек
26 сентября
Ночь 13 … 15 °C День 30 … 32 °C
27 сентября
Ночь 12 … 14 °C День 22 … 24 °C
28 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 20 … 22 °C
29 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 20 … 22 °C
Ош
26 сентября
Ночь 15 … 17 °C День 30 … 32 °C
27 сентября
Ночь 4 … 6 °C День 20 … 22 °C
28 сентября
Ночь 12 … 14 °C День 22 … 24 °C
29 сентября
Ночь 11 … 13 °C День 23 … 25 °C
Чолпон-Ата
26 сентября
Ночь 11 … 13 °C День 22 … 24 °C
27 сентября
Ночь 11 … 13 °C День 19 … 21 °C
28 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 18 … 20 °C
29 сентября
Ночь 6 … 8 °C День 17 … 19 °C
Нарын
26 сентября
Ночь 5 … 7 °C День 22 … 24 °C
27 сентября
Ночь 4 … 6 °C День 20 … 22 °C
28 сентября
Ночь 3 … 5 °C День 19 … 21 °C
29 сентября
Ночь 2 … 4 °C День 16 … 18 °C
Талас
26 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 27 … 29 °C
27 сентября
Ночь 7 … 9 °C День 20 … 22 °C
28 сентября
Ночь 6 … 8 °C День 18 … 20 °C
29 сентября
Ночь 5 … 7 °C День 19 … 21 °C