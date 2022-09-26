Оскаровский комитет КР выдвинул на соискание премии фильм "Продается дом"

Оскаровский комитет Кыргызстана на соискание премии "Оскар" Американской академии искусств и наук выдвинул фильм "Продается дом". Об этом сообщила пресс-служба Оскаровского комитета.

Картина режиссера Таалайбека Кулмендеева будет подаваться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм" (International Feature Film).

Этот фильм - трогательная история любви молодоженов, которые живут скромно и воспитывают трехлетнюю дочь. Семья ждет рождения второго ребенка, но жизнь неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий, безграмотный бизнес мужа заводит семью в тупик: отправленный за рубеж товар пропадает на границе. Чтобы погасить кредит, муж берет деньги у родственников, а взамен обещает отдать новорожденного ребенка. А жена, не посоветовавшись с мужем, собирается поехать на заработки и делает аборт.

95-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа должна состояться 12 марта 2023 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Сейчас Оскаровские комитеты зарубежных стран выбирают своего кандидата в лонг-лист премии, а после специальное жюри киноакадемии объявит работы, которые вошли в шорт-лист.