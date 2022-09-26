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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Рыжику нужен дом

Фонд помощи "Добрые руки" и vb.kg обращаются ко всем неравнодушным людям. Друзья, помогите устроить маленькую кошачью судьбу! Очень ласковому и милому котику нужен дом и добрый хозяин. Малыш живет возле детской художественной школы. Если кто-то захочет забрать это чудо себе, его смогут привезти прямо домой к будущему хозяину. Телефон для справок: 0(555)959-512 (WhatsApp).

Чудесные котята всех мастей

Чудесные котята ищут новых хозяев. Все здоровы, избавлены от паразитов и приучены к лотку. У нас есть мальчики и девочки разного возраста и характера. Можно подобрать животное, которому будет хорошо в частном доме или в квартире, в большой семье или с одним человеком. Отдают животных с условием ненавязчивого отслеживания их дальнейшей судьбы. Котят привезут на новое место жительства представители фонда. Обращайтесь по следующему номеру телефона: 0(553)410-354 (Telegram, WhatsApp).

Умная и жизнерадостная

Пристраивается щенок четырех месяцев. Перед вами здоровая, ухоженная, умная, жизнерадостная и неприхотливая к еде девочка. Хотите познакомиться с ней ближе? Тогда набирайте: 0(552)828-902 (Есть WhatsApp).

Красавица Кнопа

Взгляните на эту прелестную собачку! Ее зовут Кнопа. Кнопа очень умная девочка. К сожалению, настоящего хозяина она пока не встретила. Возможно, это вы?! Собачке год. Животное стерилизованное. Возьмите себе эту красавицу! Кнопа станет вам преданным другом и хорошим "звоночком". Телефон для потенциального хозяина: 0(555)903-907.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/422963
Теги:
благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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