Жители Баткена начали возвращаться в свои дома

92 521 житель Баткенской области, покинувший свои дома из-за приграничного конфликта, начали возвращаться в места постоянного проживания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Следует отметить, что 136 тысяч 770 жителей Баткенской области были эвакуированы в связи с вооруженным нападением Таджикистана. Из них 4207 граждан разместились в эвакопунктах, а 3800 граждан уехали к родственникам в другие регионы, а 5301 житель Ошской области был переселен в безопасные места.

"Всего в Баткенскую область доставлено 1500 тонн гуманитарной помощи. Из них 264 тонны доставили сотрудники МЧС, а 1036 тонн доставили сами граждане. В настоящее время на складе находится 199 тонн гуманитарной помощи. "Гумпомощь, собранная из районов республики, грузится на большегрузные автомобили и направляется на территорию Баткенской области", - говорится в сообщении.