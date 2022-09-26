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В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана

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- Бакыт Стамов
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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В ходе рабочей поездки Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и встретится с президентом Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/422972
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан, Абдулла Арипов, Кабинет министров
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