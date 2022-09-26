В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В ходе рабочей поездки Абдулла Арипов примет участие в совместном заседании правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и встретится с президентом Кыргызстана.