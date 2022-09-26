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Новые вызовы требуют неординарных механизмов борьбы с контрафактом

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- Анастасия Карелина
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Новые обстоятельства и вызовы требуют выработки и внедрения более совершенных и неординарных механизмов борьбы с контрафактом на всех уровнях. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров говорил во время выступления на десятом юбилейном международном форуме "Антиконтрафакт-2022".

Глава кабмина отметил, что обороты от нелегального производства и использования контрафактной и фальсифицированной продукции сравнимы с оборотами от торговли наркотиками и оружием, а также доходами от добычи нефти.

"Контрафакт наносит ущерб как крупным производителям, так и представителям малого и среднего бизнеса, а бюджеты государств - членов Евразийского экономического союза ежегодно недополучают миллиарды потенциальных налоговых поступлений. Кыргызская Республика, являясь с 1998 года членом Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза с 2015 года, сформировала надежную систему правовой охраны интеллектуальной собственности. Именно такая система способствует развитию технических инноваций и художественного творчества, а также созданию на рынке новых продуктов и услуг. В настоящее время на территории республики охраняется 78 868 объектов промышленной собственности", - сказал он.

Акылбек Жапаров остановился на имеющейся законодательной базе в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактной продукцией.

"Новые обстоятельства и вызовы требуют выработки и внедрения более совершенных и неординарных механизмов борьбы с контрафактом на всех уровнях. Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между государственными органами и бизнес-сообществами государств-членов Евразийского экономического союза, международных, научных, образовательных организаций, правообладателей, производителей из разных стран, невозможно эффективно противодействовать незаконному обороту продукции, защищать права на объекты интеллектуальной собственности.

Надеюсь, что активное участие в обсуждении вопросов, выработке предложений по совершенствованию права Евразийского экономического союза и государств-членов организации, позволит выработать эффективные подходы и решения для обеспечения прав интеллектуальной собственности, благополучия и здоровья граждан, росту налоговых поступлений, защиты инвесторов, развития технологий и производств", - сказал глава кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/422975
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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