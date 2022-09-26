Колония-поселение №42 отметила День государственного языка

В учреждении №42 Службы исполнения наказаний Минюста КР в городе Ош прошло мероприятие, посвященное развитию кыргызского языка.

23 сентября 1989 года Верховный Совет Киргизской ССР принял закон, утвердивший государственный статус кыргызского языка. Данное решение было обновлено в 2004 году Законодательным собранием ЖК.

Придание такого высокого статуса стало большим шагом на пути к восстановлению справедливости, в то же время к духовному обновлению общества, новому мышлению, возвышению достоинства родного языка.

Накануне праздника среди сотрудников учреждения №42 и осужденных, содержащихся там, прошло специальное мероприятие. Была прочитана лекция по развитию кыргызского языка, исполнены поэтические стихи, состоялся патриотический концерт.