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Казахстан не признает референдумы о присоединении четырех областей Украины

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Казахстан не признает референдумы о присоединении четырех областей Украины к России, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - комментирует официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Пресс-секретарь МИД обращает внимание на выступление Токаева с трибуны ООН, где он заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации. В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне", - отмечено в обращении.


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URL: https://www.vb.kg/422978
Теги:
Казахстан, референдум, Россия, Украина
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