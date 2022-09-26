Погода
$ 81.44 - 82.44
€ 80.50 - 81.50

АБР утвердил проект на 50 миллионов долларов для помощи Кыргызстану

206  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Азиатский банк развития утвердил проект на сумму 50 миллионов долларов для оказания помощи Кыргызской Республике в диверсификации экономики с целью улучшения роста и повышения устойчивости страны к внешним потрясениям.

Проект, включающий грант в размере 25 миллионов долларов и льготный кредит в размере 25 миллионов долларов, продолжает программу АБР "Продвижение экономической диверсификации", которая поддерживает правительство в проведении структурных реформ для ускорения усилий по диверсификации экономики в условиях значительных макроэкономических проблем, таких как пандемия COVID-19.

"Ускорение реформ по диверсификации экономики Кыргызской Республики, направленных на отход от чрезмерной зависимости от добычи золота и денежных переводов, поможет экономике стать более устойчивой к внешним потрясениям и улучшить средне- и долгосрочную траекторию роста страны. АБР твердо намерен поддерживать реформы, которые улучшат инвестиционный климат в стране и создадут рабочие места и новые источники средств к существованию", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Проект поддерживает реформы, направленные на повышение конкурентоспособности торговли и инвестиций, развитие неминерального сектора и поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). Поддерживаемые реформы также будут способствовать развитию государственно-частных партнерств для улучшения инфраструктуры, укреплению отраслевых навыков, а также совершенствованию фискального управления и механизмов социальной защиты.

"Данная программа поможет создать благоприятные условия для расширения товарной и экспортной базы экономики Кыргызской Республики, обеспечивая устойчивый и более сбалансированный рост. Реформы позволят улучшить экономические возможности для многих за счет стимулирования торговли, доступа к финансированию и содействия росту экспортно-ориентированных предприятий. Она также поддерживает усилия по укреплению фискального управления и системы социальной защиты", - сказал специалист по государственному управлению АБР Бобир Гафуров.

Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году. С тех пор АБР выделил более 1,3 миллиарда долларов в виде кредитов, 811 миллионов долларов в виде грантов и 69 миллионов долларов в виде проектов технической помощи. Операции АБР в стране сосредоточены на поддержании инклюзивного роста и диверсификации экономики, улучшении доступа к государственным и социальным услугам, и на использовании преимуществ регионального сотрудничества и интеграции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422980
Теги:
АБР, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  