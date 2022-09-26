АБР утвердил проект на 50 миллионов долларов для помощи Кыргызстану

Азиатский банк развития утвердил проект на сумму 50 миллионов долларов для оказания помощи Кыргызской Республике в диверсификации экономики с целью улучшения роста и повышения устойчивости страны к внешним потрясениям.

Проект, включающий грант в размере 25 миллионов долларов и льготный кредит в размере 25 миллионов долларов, продолжает программу АБР "Продвижение экономической диверсификации", которая поддерживает правительство в проведении структурных реформ для ускорения усилий по диверсификации экономики в условиях значительных макроэкономических проблем, таких как пандемия COVID-19.

"Ускорение реформ по диверсификации экономики Кыргызской Республики, направленных на отход от чрезмерной зависимости от добычи золота и денежных переводов, поможет экономике стать более устойчивой к внешним потрясениям и улучшить средне- и долгосрочную траекторию роста страны. АБР твердо намерен поддерживать реформы, которые улучшат инвестиционный климат в стране и создадут рабочие места и новые источники средств к существованию", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Проект поддерживает реформы, направленные на повышение конкурентоспособности торговли и инвестиций, развитие неминерального сектора и поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). Поддерживаемые реформы также будут способствовать развитию государственно-частных партнерств для улучшения инфраструктуры, укреплению отраслевых навыков, а также совершенствованию фискального управления и механизмов социальной защиты.

"Данная программа поможет создать благоприятные условия для расширения товарной и экспортной базы экономики Кыргызской Республики, обеспечивая устойчивый и более сбалансированный рост. Реформы позволят улучшить экономические возможности для многих за счет стимулирования торговли, доступа к финансированию и содействия росту экспортно-ориентированных предприятий. Она также поддерживает усилия по укреплению фискального управления и системы социальной защиты", - сказал специалист по государственному управлению АБР Бобир Гафуров.

Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году. С тех пор АБР выделил более 1,3 миллиарда долларов в виде кредитов, 811 миллионов долларов в виде грантов и 69 миллионов долларов в виде проектов технической помощи. Операции АБР в стране сосредоточены на поддержании инклюзивного роста и диверсификации экономики, улучшении доступа к государственным и социальным услугам, и на использовании преимуществ регионального сотрудничества и интеграции.