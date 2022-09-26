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Садыр Жапаров встретил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 26 сентября, принял премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова, прибывшего в г. Бишкек для участия в совместном заседании правительственных делегаций КР и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Глава государства выразил уверенность, что итоги заседания будут способствовать скорейшему завершению юридического процесса по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы в интересах народов двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили предстоящий государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику, а также уделили особое внимание вопросам реализации совместных планов и проектов, намеченных к проведению в рамках визита.


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URL: https://www.vb.kg/422988
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
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