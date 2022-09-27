Погода
$ 82.39 - 83.39
€ 80.50 - 81.50

"Мне не больно, но страшно"

379  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Стекла на гистологию отвозила я. Когда глянула на заключение, забыла, как дышать. "Лимфоцетарная лимфосаркома" - такой поставили диагноз моему единственному сыну. "Сейчас все это лечится. Начнем с "химии", а там видно будет", - неуверенно попытался приободрить меня онколог. - Но я работала в патологоанатомическом бюро и знаю, что такое саркома. От нее люди порой сгорают за месяц... - плачет Людмила Глазунова. Рядом сидит ее сын Денис. Молчит.

"Мы заболели", "мы прошли "химию", "мы победим", - Людмила Ивановна произносит это местоимение почти в каждом предложении. И в этом "мы" ни капли нездоровой материнской суперопеки больного ребенка. Это ее "мы" - выкристаллизованная болезнью сына любовь и желание переложить на свои плечи то, что он сам не унесет. Раком можно болеть в одиночестве, но выздороветь одному невозможно.

Людмила Ивановна держит распухшую от бумаг синюю папку. Каждую страницу она знает наизусть. Это десятилетняя история болезни Дениса. Диагноз, поставленный нашими докторами, не подтвердился, у мужчины ангиоиммунобластная лимфома. Тоже тяжелое онкологическое заболевание крови, но все–таки шестьдесят процентов случаев успешно лечится.

Коварство болезни в том, что она встречается довольно редко - примерно в двух процентах всех случаев лимфом - и маскируется под обычный грипп - долго ничего не болит, иногда беспокоит недомогание, ночная потливость, невысокая температура. Но при таких симптомах трудно заподозрить у себя рак крови. Вот и Денис заболел в 2012 году, а диагноз поставили только через год, когда справа на шее появилась опухоль величиной с ладонь. Но даже тогда она не болела!

- Да и анализы крови были как у здорового человека, - Людмила Ивановна быстро находит нужную страницу в папке. - Вот смотрите, немного повышены лимфоциты, и все! А вот первое МРТ - оказалось, что конгломерат лимфоузлов вырос уже на одиннадцать сантиметров!

Нужно было срочно "химичиться". Сложность была в том, что схем лечения Т– клеточных лимфом минимум пятьдесят. Иногда уходят месяцы на подбор оптимального сочетания препаратов. У Дениса времени на эксперименты не было, опухоль стремительно росла. Его лечащий врач постарался учесть все нюансы и составил протокол, который дал максимальный эффект. Опухоль практически исчезла! Ежемесячные анализы показывали - все чисто.

- Это воодушевило Дениса. Он для себя решил, что переболел чем–то вроде гриппа, но полностью выздоровел, вернулся к спорту и работе. Но рак вернулся через два года. Плановое УЗИ показало, что на этот раз увеличившийся лимфоузел сдавил бронхи. И началось все сначала. На сегодняшний момент пройдено уже 23 "химии" и три месячных курса лучевой терапии - на шею, грудь, живот. Мы научились жить с лимфомой, как с хронической болезнью. Если все время думать о смерти, то свихнуться можно. Денис - нормальный человек, ему бывает страшно. Но ни разу за все это время он не пожаловался. Кремень! - Людмила Ивановна рассказывает о сыне так, что ему становится неловко.

Сейчас Денис не в ремиссии. Каждый месяц сдает анализы крови, лечащий врач смотрит - нужна ли очередная "химия" или можно еще немного подождать. Максимально растягивать промежутки между курсами приходится для того, чтобы дольше сохранить эффективность препаратов. К сожалению, рак адаптируется к любому лекарству, а в случае Дениса менять препараты не на что. Увы, но в Кыргызстане мужчина может получать только паллиативную помощь и ждать, пока ресурс организма исчерпается.

- Десять лет болезни научили нас главному - самостоятельно искать новые возможности для лечения. Мы благодарны нашим врачам за то, что делают максимум, что в их силах при минимуме технических и медикаментозных возможностей. Но, к сожалению, в Кыргызстане невозможно сделать пересадку костного мозга, а без этого болезнь Дениса практически не лечится. Мы связались с клиниками Турции и Кореи - там используют современные методы лечения онкогематологических заболеваний. Нам ответили, что прежде всего нужно оценить степень поражения костного мозга. Если процесс обратим, то лимфому в Корее лечат без пересадки! Конечно, это будет стоить огромных денег, но, главное, мы будем знать, куда двигаться. К сожалению, сейчас мы в тупике. Сегодня записаны на УЗИ лимфоузлов, посмотрим, что там, а потом снова - "химия"... - Людмила Ивановна опять плачет.

Денис сидит рядом, и ему неловко от происходящего. Он давно нашел в себе силы принять болезнь и жить, а не ждать. Мужчина работает в строительной компании, занимается документооборотом. О своем диагнозе говорит с коллегами лишь тогда, когда нужно взять отгулы на получение процедур. В остальное время ни слова о раке. Но это внешне. Внутренне же он изменился давно. Время перестало казаться бесконечным и автоматически вернуло ценность самым важным вещам на свете.

"Стараюсь жить просто и правильно. Переживаю только об одном - боюсь оставить маму одну. И я очень устал от всего этого..." - написал в WhatsApp Денис после нашей беседы. Рядом с мамой он не может позволить себе дать слабину.

Все десять лет болезни семья справлялась сама. Если анализы, хранящиеся в синей папке, перевести в деньги, то хватило бы купить хорошую машину! Глазуновым помогали родные, но они не в состоянии сейчас собрать нужную сумму. Полная диагностика в Корее стоит от шести с половиной до восьми с половиной тысячи долларов! Это самое важное, что сейчас нужно Денису. Но его зарплаты в двадцать тысяч сомов хватает на анализы, поддерживающую химиотерапию и нехитрые продуты.

Сбор на взрослых людей всегда идет сложнее, чем на детей. И именно поэтому важен каждый сом - в копилке жизни не бывает мелочей. Денис и его мама постарались открыть максимальное количество электронных платежных средств, только бы вам было удобно сделать перевод. Несколько касаний пальцами по экрану смартфона подарят Денису шанс жить.

Помочь просто:

перечислить деньги на электронные кошельки: ЭЛСОМ - 0556212777, О Деньги - 0508777212;

перевести на банковские карты: Оптима банк мульти 4169585343038849, Халык банк 9417309000782675;

передать помощь лично, связавшись

с Денисом по телефонам:

0 (556) 212–777, 0 (550) 711–318.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422989
Теги:
онкология, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  