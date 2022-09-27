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В Кыргызстане началась иммунизация 4-й дозой вакцины против COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане с 15 сентября началась иммунизация 4-й дозой вакцины против COVID-19. Соответствующее дополнение внесено в приказ Министерства здравоохранения КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, согласно документу, получить 4-ю дозу могут все желающие граждане, ранее получившие полный курс первичной вакцинации и бустер. Особенно важно привиться лицам, находящимся в группе риска: это пожилые люди; люди, страдающие хроническими заболеваниями; медицинские работники; беременные женщины и др. Они более склонны к заражению и тяжелее переносят болезнь.

"Вакцинация 4-й дозой проводится через 4-6 месяцев после получения первого бустера (3-й дозы). Вакцинироваться можно во всех центрах семейной медицины любой разрешенной к применению в Кыргызстане вакциной против COVID-19.

На сегодня в стране в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer. Однако, если вы планируете вылет за рубеж, поторопитесь получить прививку – срок вакцины компании Pfizer-BioNTech истекает уже в конце октября.

Сведения о полученных бустерных дозах будут вводиться в систему vc.emed.gov.kg с последующим генерированием Сертификата профилактических прививок против СOVID-19.

Защитите себя и близких от коронавируса в период эпидемиологического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. Прививайтесь!" - говорится в сообщении Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/422991
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, вакцинация
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