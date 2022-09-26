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В Усть-Илимске стрельба в военкомате: военный комиссар в реанимации

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В России в городе Усть-Илимск 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате. По данным СМИ, ранен местный военком Александр Елисеев.

Стрелок произвел два выстрела в спину военкому из обреза, когда тот проводил инструктаж мобилизованных.

По "горячим следам" подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался 25-летний местный житель Зинин Руслан.

Дело будет расследоваться по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Вести его поручено усть-илимскому межрайонному следственному отделу СУ СК России по Иркутской области.

Задержан по этому делу 25-летний безработный местный житель.


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URL: https://www.vb.kg/422992
Теги:
Россия, стрельба
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