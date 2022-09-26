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Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек

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Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Девять из них - дети.

Помимо этого, 23 человека ранены, из них 20 - дети.

Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник - выпускник этой же школы 1988 года рождения.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.

Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.


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URL: https://www.vb.kg/422993
Теги:
Россия, стрельба, школа
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