Марс Сариев: У Рахмона другого выхода нет, как идти на переговоры

"В настоящее время идет критика соглашения, которое заключили главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов, основывая это тем, что кыргызская сторона уступает, что это проигрыш, что Лейлек превратиться в анклав и так далее. Это рассуждение е специалистов, но на самом деле нужно понимать, что в данных условиях это соглашение приведет к снятию напряженности, тем более, это временное решение убрать погранзаставы и поставить видеокамеры. Об этом нашему изданию vb.kg заявил политолог Марс Сариев.

По его данным, спецслужба сделало свое дело, теперь должны выступить те, которые будут вести переговоры по делимитации и демаркации границы.

"Я считаю это верным решением. Сейчас не нужно обвинять во всем нынешнюю власть. Все произошло во время управления Аскара Акаева, когда была гражданская война в Таджикистане и именно в Бишкеке был подписан протокол о примирении. В это время как раз можно было решить эти вопросы. Ошибка прежнего руководства привела к долгоиграющим последствиям в виде людских потерь, постоянно тлеющего конфликта. Я считаю, что ГКНБ приложил все усилия для снятия напряженности, большую роль сыграло выступление президента Садыра Жапарова в ООН, где было открыто сказано о вероломной агрессии Таджикистана. Одним из ключевых моментов является то, что мы подаем в международный Гаагский суд. Кроме этого, мы провели журналистов и дипломатов по разоренным селам, то есть мы не проиграли в информационной войне. Все это сыграло на то, что Таджикистан уже опасается международной огласки и его воспримут как агрессора со всеми вытекающими пагубными последствиями. Диктатор Рахмон правит страной 30 лет и он может потерять авторитет в мировом масштабе. Я думаю, что таджикская сторона сейчас пойдет на переговоры, потому что у нее патовая ситуация, и она может потерять доверие мирового сообщества. С другой стороны ее поджимает Талибан, который враждебно к ней настроен. Поэтому у Рахмона другого выхода нет, как идти на переговоры. Я считаю, что следующим этапом станет трудоемкий процесс по делимитации и демаркации границы, - говорит Сариев.