Как бизнес-стартапы помогут снизить риск конфликтов между КР и РУз

В отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном были разные периоды, сложности и решения спорных ситуаций. Опыт различных программ Фонда миростроительства ООН показал, что более долгосрочные и устойчивые результаты в области миростроительства приносит сотрудничество людей вокруг конкретных совместных интересов, таких как торговля, сельское хозяйство, экономическая деятельность. Исходя из этих наблюдений было решено запустить проект, который станет связующим звеном между Кыргызстаном и Узбекистаном и будет способствовать укреплению экономического сотрудничества, развитию сельского хозяйства с учётом климатических изменений, а также повышению роли женщин и молодёжи в качестве ключевой движущей силы, заинтересованной в процессах миростроительства. Подробнее о проекте рассказала проектный менеджер Энактас Кыргызстан Айза Иманкулова.

- Новый проект ФАО/ЮНФПА "Совместное процветание через сотрудничество в приграничных регионах Кыргызстана и Узбекистана" реализуется в Кыргызстане и Узбекистане при финансовой поддержке Фонда миростроительства генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Он направлен на установление сотрудничества между двумя странами и снижение риска конфликтов.

В рамках проекта мы поддерживаем молодых предпринимателей - девушек и парней, у которых уже есть действующий бизнес или которые только начали свой бизнес.

На сегодняшнее время социально-экономическое благополучие молодых людей от 18 до 35 лет, проживающих в приграничных сообществах, является одной из главных задач для мирных отношений. Снижению вероятности возникновения напряжённости в этом районе способствует обеспечение доступа для наиболее уязвимой молодёжи к производственным ресурсам, информации, услугам и инновациям, поскольку это повышает их устойчивость к экономическим трудностям и потрясениям.

- Итак, проект намерен улучшить отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном через развитие торговли. Какие мероприятия запланированы и сколько участников будут задействованы?

- Недавно в рамках проекта в г.Джалал-Абаде была организована акселерационная программа для представителей активной молодёжи, молодых предпринимателей и предпринимательниц из Ошской и Джалал-Абадской областей.

За три дня обучения участники освоили навыки бизнес-моделирования и изучили основы бизнес-планирования. Также им были предоставлены базовые знания, необходимые для развития агропредпринимательства.

Параллельно мы запустили менторскую программу уже для опытных и успешных предпринимателей из тех же областей. Будут сформированы пары подопечных и менторов, которые будут работать сообща на протяжении 6 месяцев над успешной реализацией стартап-проектов.

На данный момент участники с помощью тренера по бизнес-планированию и эксперта в сфере сельского хозяйства готовятся к демонстрации своих проектов. Лучшие стартапы будут обеспечены оборудованием за счёт проекта для расширения бизнеса с акцентом на переработку и маркетинг. Также проект свяжет молодых предпринимателей с инвесторами и финансовыми учреждениями, которые могут оказать поддержку для становления/расширения стартап-проектов участников.

Тематические бизнес-направления будут включать цифровые продажи и маркетинг, животноводство, пчеловодство и молочные продукты, переработку продуктов, ремесленное производство и т.д.

В течение всего срока действия проекта группы молодёжи обеих стран и внутри будут регулярно встречаться, обмениваться опытом, а также устанавливать связи со своим предприятием, расширяя торговлю между сообществами и странами. Уже в ноябре текущего года мы планируем провести Фестиваль молодёжного предпринимательства с участием 150 молодых предпринимателей из Центральной Азии.

В следующем году ожидается обменный визит в Узбекистан для участников акселерационной программы, а также агро-Хакатон в начале лета 2023 года. Лучшие ИТ-решения, представленные молодёжью в рамках агро-Хакатона, будут поддержаны и внедрены для повышения эффективности агропроизводства и переработки в фермерских хозяйствах.

- Почему "Энактас Кырызстан" взялся за подобный проект? У организации есть опыт работы в этом направлении?

- Миссией "Энактас Кыргызстан" является улучшение социально-экономического положения населения Кыргызстана путём развития молодёжного предпринимательства. Именно поэтому мы принялись за реализацию данного компонента проекта.

Нашей задачей в рамках проекта является достижение результата в плане укрепления экономического сотрудничества между приграничными сообществами двух стран благодаря инновационным программам развития предпринимательства, осуществляемым молодёжью. И подобным мы занимаемся уже на протяжении 27 лет.

Есть одно высказывание, очень точно характеризующее нашу деятельность: "Дайте человеку рыбу, он съест её за день, научите его ловить рыбу, и он будет питаться ею всю жизнь".

Так, мы занимаемся созданием инициативных молодёжных групп по стране и усиливаем их потенциал через проведение тренингов по бизнес-планированию и бизнес-моделированию, по финансовой грамотности, ЦУР и т.д.

Для продвижения перспективных проектов мы развиваем бизнес-менторство (бизнес окул-ата, окул-эне) путём привлечения компаний к содействию в продвижении стартапов. Все сотрудники компании задействованы в работе с начинающими предпринимателями.

Также проводятся мероприятия, способствующие формированию диалоговой площадки для сотрудничества студентов со значимым окружением и развитию сетевого взаимодействия для выстраивания конструктивного и эффективного диалога со всеми заинтересованными сторонами (государство, бизнес-структуры, СМИ и другие).

Для содействия молодёжи в профессиональной самореализации мы разрабатываем и внедряем программы стажировок и карьерного роста в компаниях и государственных органах для студентов и выпускников Enactus. Вдобавок разрабатывается единая база данных всех студентов и выпускников программы для предоставления заинтересованным работодателям.

"Энактас Кыргызстан" находится в постоянном сотрудничестве и партнёрстве со всеми ключевыми игроками в работе с молодёжью и развитии предпринимательства во всех регионах Кыргызстана и образовательными институтами, которые являются центрами сбора, мобилизации, обучения и работы с молодежью на местах. (государственным, частным, международным и неправительственным сектором).