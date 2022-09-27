Погода
$ 82.39 - 83.39
€ 80.50 - 81.50

Предприниматели КР предложили создать должность "бизнес-омбудсмена ЕЭК"

160  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра Айнуры Усенбековой и члена Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с бизнес сообществом КР по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По данным пресс-службы, на встрече также приняли участие руководители структурных подразделений ЕЭК.

Данная встреча прошла в формате диалога, вопросов и ответов, обсуждения существующих актуальных проблем, ограничений и других препятствующих в осуществлении предпринимательской деятельности в рамках ЕАЭС барьеров, включая нахождение возможных путей их решения, предложений от бизнес сообщества страны.

В ходе обсуждения стороны договорились об активизации взаимоотношения между бизнес - сообществами КР и ЕЭК. Вместе с тем, со стороны бизнеса КР было озвучено предложение об образовании института бизнес-омбудсмена ЕЭК.

Встреча организована МЭК КР для реализации обращения Президента страны к главам государств-членов ЕАЭС от 11 января 2022 года, в ходе которого он обозначил для кыргызского представительства в органах Союза в 2022 году в качестве одного из приоритетов проведение встреч членов Коллегии (министров) и должностных лиц ЕЭК с представителями бизнес-сообществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423001
Теги:
бизнес, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  