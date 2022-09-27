Предприниматели КР предложили создать должность "бизнес-омбудсмена ЕЭК"

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра Айнуры Усенбековой и члена Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с бизнес сообществом КР по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По данным пресс-службы, на встрече также приняли участие руководители структурных подразделений ЕЭК.

Данная встреча прошла в формате диалога, вопросов и ответов, обсуждения существующих актуальных проблем, ограничений и других препятствующих в осуществлении предпринимательской деятельности в рамках ЕАЭС барьеров, включая нахождение возможных путей их решения, предложений от бизнес сообщества страны.

В ходе обсуждения стороны договорились об активизации взаимоотношения между бизнес - сообществами КР и ЕЭК. Вместе с тем, со стороны бизнеса КР было озвучено предложение об образовании института бизнес-омбудсмена ЕЭК.

Встреча организована МЭК КР для реализации обращения Президента страны к главам государств-членов ЕАЭС от 11 января 2022 года, в ходе которого он обозначил для кыргызского представительства в органах Союза в 2022 году в качестве одного из приоритетов проведение встреч членов Коллегии (министров) и должностных лиц ЕЭК с представителями бизнес-сообществ.