Госкомиссия по делам религии провела обучающий семинар

Государственная комиссия по делам религий организовала двухдневный обучающий семинар для директоров религиозных учебных заведений по вопросам Конституции КР, исполнения законов, регулирующих религиозную сферу, регулирования государственной политики, вопросов безопасности, предупреждения радикализма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на открытии мероприятия выступили глава ведомства Тойгонбай Абдыкаров, ректор Академии государственного управления при президенте Алмазбек Акматалиев и муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев.

Основной целью мероприятия было создание академических площадок во взаимодействии государства и ислама в рамках светского государства, повышение религиозной грамотности, прав человека, стабильности в обществе, укрепление межконфессионального согласия и расширение информированности.