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Госкомиссия по делам религии провела обучающий семинар

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная комиссия по делам религий организовала двухдневный обучающий семинар для директоров религиозных учебных заведений по вопросам Конституции КР, исполнения законов, регулирующих религиозную сферу, регулирования государственной политики, вопросов безопасности, предупреждения радикализма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на открытии мероприятия выступили глава ведомства Тойгонбай Абдыкаров, ректор Академии государственного управления при президенте Алмазбек Акматалиев и муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев.

Основной целью мероприятия было создание академических площадок во взаимодействии государства и ислама в рамках светского государства, повышение религиозной грамотности, прав человека, стабильности в обществе, укрепление межконфессионального согласия и расширение информированности.


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URL: https://www.vb.kg/423009
Теги:
Госкомиссия по делам религий, муфтият
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