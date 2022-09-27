Эксперт: Конфликты на границах происходят в момент важных встреч

Обострение ситуации на границах, боевые действия в разных регионах стран очень странно совпадают по времени с важными международными встречами. На этот раз – с открытием 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Все это наталкивает на разные размышления об их не случайности.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул, конечно, не 13 сентября этого года, он продолжается уже больше 30 лет с локальными инцидентами, с применением огнестрельного оружия и временным перемирием. И после его сентябрьского обострения срочный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, похоже, подлил масла в огонь. Причем она не поехала в Азербайджан, понимая, что он не пойдет ни на какие провокации, поскольку занимает справедливую и четкую позицию в этом конфликте и твердо придерживается главного принципа: государства взаимно должны признать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга, и все спорные вопросы решать за столом переговоров.

Он неоднократно доказывал все это в течение 30 лет. Азербайджан ответственно относится к международному праву, готов соблюдать эти условия и ведет переговорные процессы по пограничным вопросам и по мирному договору во всех возможных направлениях как в российском, так и европейском. И поэтому очень жестко ответил на необоснованное обвинение заокеанской мадам о якобы "смертоносном нападении Азербайджана", заявил о "неприемлемом переносе с помощью Армении американских внутриполитических интриг и интересов армянского лобби на Южный Кавказ".

По словам политолога Фархада Маммадова, у азербайджанской и армянской сторон "была договоренность, что главы МИД двух стран должны были встретиться до конца сентября. Плюс оба лидера - президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян ожидались в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Пришло время принимать решения по мирной повестке". Но, по мнению эксперта, "чтобы сорвать его, Армения пошла на провокацию, и Азербайджан жестко на нее ответил".

Во время переговоров на самом высоком уровне армянская сторона заявляет, что она готова к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном.

Но заявления разнятся с реальными шагами. Например, Ереван на словах принял предложенные базовые принципы мирного соглашения: он не выводит свои войска из Карабаха и продолжает минировать территории. Недавно в рамках операции "Возмездие" некоторые военные посты в кельбаджаро-лачынском направлении были взяты под контроль азербайджанской армией. Только в одном месте было обнаружено более 900 противопехотных мин. Они были произведены в Армении в 2021 году. Это свидетельствует о том, что она продолжает свою политику минирования.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы по существу не ведутся. Баку подготовил все необходимые карты, но процесс носит чисто формальный характер, и никаких обсуждений нет.

Не решается армянской стороной и вопрос о пропавших без вести. Эта тема постоянно поднимается президентом Ильхамом Алиевым во время его контактов с зарубежными партнерами и главами государств. Хотя доподлинно известно, что у правительства Армении есть информация о местах имеющихся здесь массовых захоронений, но оно ее скрывает. "Информация об этих местах должна быть предоставлена, останки должны быть эксгумированы, а семьи - проинформированы после анализа ДНК. Этот вопрос остается активной темой в нашей повестке дня", - сказал помощник президента АР, завотделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов постоянно отмечает, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна. Азербайджан всегда предпринимает шаги для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе. За два года, прошедшие после войны, все мирные инициативы в регионе исходили именно от Азербайджана. Но армянская сторона их не поддержала.

Почти два года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление, в котором объявлялось о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут 10 ноября 2020 года. Но после двухлетнего перерыва недавно вновь обострился конфликт на границе Азербайджана и Армении и, к сожалению, продолжает развиваться, можно предположить, не без поддержки заокеанских "друзей" Армении.

Все факты показывают, есть 3-и силы, которые не заинтересованы в решении этих проблем. Они заинтересованы держать вопрос в подвешенном состоянии, чтобы использовать его в нужное для себя время. То есть они заинтересованы поддерживать конфликтное состояние, чтобы повлиять в нужное время на ситуацию в целом регионе, даже не думая о том, что страдают от всего этого невинные люди. Но бесконечные перестрелки, приведшие к человеческим жертвам, доказали, что все спорные вопросы лучше решать за столом переговоров.