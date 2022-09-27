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В Ташкенте организована демонстрация национальных блюд Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях посольство Кыргызстана в Узбекистане приняло участие в благотворительном XVIII Фестивале культурных традиций и национальных блюд среди диппредставительств, аккредитованных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на фестивале представлены блюда национальной кухни, приготовленные посольством, а также организована выставка "Когда поют узоры", где были показаны предметы кыргызского народно-прикладного искусства.

Для участников фестиваля также была представлена информация о туристическом потенциале Кыргызстана.

По итогам мероприятия посольство было удостоено номинации "Самые креативные и разнообразные национальные блюда".


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URL: https://www.vb.kg/423013
Теги:
Узбекистан, культура, Кыргызстан
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