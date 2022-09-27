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В ЕАЭС заработает Евразийская электронная биржа труда

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Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев отметил важность создания Евразийской электронной биржи труда для обеспечения трудоустройства и занятости мигрантов. Об этом он сказал в ходе международного форума "Евразийский диалог о рынке труда", который проходит 27-28 сентября в Бишкеке в рамках председательства Кыргызской Республики в ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

"Создание единой цифровой экосистемы обеспечит доступ к межгосударственным информационным ресурсам и цифровым услугам, создаст условия для формирования и использования цифровых платформ межгосударственного взаимодействия.

Таким образом, с одной стороны, соискатели вакансий смогут найти оптимальные варианты трудоустройства в государствах ЕАЭС. С другой стороны, работодатели смогут подобрать кандидатуры работников, обладающих необходимыми профессиональными навыками и квалификациями.

В настоящее время разработан и предложен к рассмотрению концептуальный проект "Создание сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов Евразийского экономического союза "Евразийская электронная биржа труда"", - сказал он.

Министр отметил, что единый рынок трудовых ресурсов должен обеспечивать равные трудовые и социальные права мигрантов и их семей, исключать дискриминацию, обеспечивать достойным трудом трудящихся мигрантов.

Форум проходит с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжана Сагинтаева, министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Нозима Хусанова, президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, а также представители государственных органов членов ЕАЭС - Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, представители экспертного сообщества, неправительственных организаций, частных агентств занятости, министерств, диаспор и работодателей.

Участники форума актуализируют проблемы и трудности, с которыми сталкиваются трудовые мигранты в странах ЕАЭС, а также выработают меры, направленные на улучшение положения трудящихся и их семей в странах союза".


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URL: https://www.vb.kg/423016
Теги:
Минтруда, Кудайберген Базарбаев, ЕАЭС
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