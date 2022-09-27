Союз общества охотников незаконно владел участком стоимостью 38 млн сомов

Союз общества охотников и рыболовов незаконно владел земельным участком стоимостью 38 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что то вышеназванный союз на основании незарегистрированного в установленном порядке государственного акта о праве частной собственности выданного а 2001 году Токмок-Чуйским филиалом ГУ "Кадастр", незаконно владел земельным участком (пруд) площадью 7,76 га.

В этой связи, прокуратурой города в Департамент рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства внесено предписание об устранении нарушений закона, путем получения правоудостоверяющих документов на данный земельный участок.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, указанный земельный участок площадью 7,76 га стоимостью 38 миллион 800 тысяч сомов возвращен из незаконного владения частного хозяйствующего субъекта и закреплен за департаментом рыбного хозяйства.