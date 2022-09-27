Городские растения готовят к зиме

С наступлением осенних дней муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" занято подготовкой городских растений к зиме.

Чтобы помочь "зелёным" жителям Бишкека пережить морозы, озеленителям нужно будет еще потрудиться - напоить их хорошенько накануне холодов. Для того, чтобы подготовить зелёные насаждения к благополучной зимовке, зеленхозовцы начали проводить влагонакопительный полив. Он отличается от обычного летних тем, что требует гораздо больших объемов воды.

Достаточно увлажненная почва обладает большей теплопроводностью и позволяет теплу из нижних горизонтов свободнее прогревать корни растений.

В Бишкеке производится влагонакопительный полив по улицам: Юнусалиева, Тыныстанова, Логвиненко, Тоголока Молдо, в Берёзовой, Карагачевой роще, парке имени Асанова, имени Тулебердиева и других.

Параллельно озеленители проводят уборку зеленых зон от листьев по проспекту Манаса, Фучика, Ибраимова.

Также проводится подготовка деревьев к осенним осадкам путём санитарной обрезки сухих и потенциально опасных ветвей по улицам: Байтик Баатыра-Масалиева, Жибек Жолу, Огонбаева.