Акылбек Жапаров: Инфляция не должна съедать доходы

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в международном форуме "Евразийский диалог о рынке труда". Глава Кабмина отметил важность и своевременность проведения данного мероприятия, проходящего в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

""Подобные мероприятия, проходящие в такое турбулентное время, когда перед правительствами стран стоят новые вызовы, позволяют найти пути решения задач, связанных с изменениями по обеспечению занятости населения и сохранения рабочих мест", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также заявил о необходимости сосредоточивания внимания на решении следующих задач.

"В первую очередь - это сохранение занятости населения стран Евразийского экономического союза через создание гибких механизмов содействия трудоустройству граждан, в соответствии с меняющимися потребностями в трудовых ресурсах. Второе – инфляция, которая приобрела общемировой характер, не должна съедать доходы трудящихся. Третье – нужно совместно наладить производство высокотехнологичных товаров и цифровых продуктов, поступление которых на рынок интеграционного объединения в настоящее время затруднено. Для этого нужны квалифицированные работники, способные придумывать и адаптировать к потребностям общества новые технологии", - отметил Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров выразил надежду, что данный форум станет ежегодной площадкой, где будет происходить как обмен мнениями, так и замеры прогресса, достигнутого по реализации целей интеграции. "На этой площадке собрались умы которые должны решить проблемы наших трудовых мигрантов. Мы должны выработать для них максимально комфортные условия труда в рамках стран нашего союза. На вас возложена ответственная миссия", - заключил Председатель Кабинета Министров.

Стоит отметить, что в рамках двухдневной работы форума будут обсуждены актуальные темы социального обеспечения прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их семей в государстве трудоустройства, проблемные вопросы, возникающие у трудящихся и членов их семей в период пребывания в государстве трудоустройства, оказания содействия развитию организованных форм трудоустройства в рамках евразийской интеграции.

По итогам мероприятия планируется принятие резолюции, разработанной на основе предложений и инициатив участников международного форума".