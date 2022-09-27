Парнокопытные млекопитающие КР, занесенные в Красную книгу

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора представили подборку парнокопытных млекопитающих, занесенные в Красную книгу, обитающие на территории КР:

Марал – наиболее крупный из всех подвидов оленя, с большими ветвистыми рогами у самцов. Длина тела достигает 265 сантиметров, высота в холке до 155 сантиметров, масса тела свыше 300 килограммов. Встречается как в хвойных, так и в лиственных лесах.

На сегодняшний день на территории нашей страны числится 589 особей, обитают маралы на территориях Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областей.

Джейран – это газель небольшого размера длиной тела от 90 до 115 сантиметров, высотой от 65 до 75 сантиметров. Масса взрослых особей составляет 20-35 килограммов. Джейран является обитателем пустынных и полупустынных областей Азии.

Для восстановления популяции 35 особей завезены из Казахстана, на данный момент содержатся в питомнике в Тюпской районе, Иссык-Кульской области.

Горный баран - обитают в горных и предгорных районах Средней и Центральной Азии на высоте 1300-6100 метров над уровнем моря. В длину взрослый горный баран от 120 до 200 сантиметров, высота в холке составляет 90-120 см, масса от 65 до 180 кг. У различных подвидов варьируются как размеры, так и окраска.

На территории нашей страны обитают три подвида горного барана:

Марко Поло - зона обитания Ошская, Нарынская, Иссык-Кульская области. На сегодняшний день числится 18 219 особей.

Т

янь- Шаньские горные бараны обитают на территориях Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской облястях, численность 4 459 особей.

Горный баран Северцова 95 особей, ареал обитания Баткенская область.