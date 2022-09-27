Глава кабмина принял участие в открытии школы-лицея № 75

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров приняли участие в церемонии открытия общеобразовательной школы-лицея № 75. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как отметил глава кабмина, здание школы было в аварийном состоянии, поэтому было принято решение построить новую школу на 550 ученических мест.

"Сегодня мы открываем новую, современную школу, в которой усилиями руководства страны, столичной мэрии созданы хорошие условия для учебы и развития личности детей. Важно не просто получать и накапливать знания, вы должны научиться применять эти знания на практике. Мы начинаем реформы в сфере образования и переходим на 12-летнее обучение. Особое внимание будет уделено тому, чтобы наши дети в совершенстве владели государственным, официальным и английским языками. Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане жили в стране и работали по всему миру", - сказал Акылбек Жапаров.

Двухэтажное образовательное учреждение состоит из 20 учебных классов. Общая площадь земельного участка составляет 1,8 гектара, а площадь помещений – 5607 м2.

Школа построена со всеми необходимыми вспомогательными кабинетами: вестибюль с гардеробом, санитарные кабинеты, канцелярия, универсальная мастерская, трудовой класс для девочек, кабинеты врача, технического персонала, тренера, инвентарная, процедурная, кухня, обеденный зал, раздевалка, лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы. Кроме ученических классов в здании школы расположены также музыкальные классы, разделенные отдельным блоком.