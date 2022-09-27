Погода
$ 82.39 - 83.39
€ 80.50 - 81.50

Глава кабмина принял участие в открытии школы-лицея № 75

187  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров приняли участие в церемонии открытия общеобразовательной школы-лицея № 75. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как отметил глава кабмина, здание школы было в аварийном состоянии, поэтому было принято решение построить новую школу на 550 ученических мест.

"Сегодня мы открываем новую, современную школу, в которой усилиями руководства страны, столичной мэрии созданы хорошие условия для учебы и развития личности детей. Важно не просто получать и накапливать знания, вы должны научиться применять эти знания на практике. Мы начинаем реформы в сфере образования и переходим на 12-летнее обучение. Особое внимание будет уделено тому, чтобы наши дети в совершенстве владели государственным, официальным и английским языками. Мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане жили в стране и работали по всему миру", - сказал Акылбек Жапаров.

Двухэтажное образовательное учреждение состоит из 20 учебных классов. Общая площадь земельного участка составляет 1,8 гектара, а площадь помещений – 5607 м2.

Школа построена со всеми необходимыми вспомогательными кабинетами: вестибюль с гардеробом, санитарные кабинеты, канцелярия, универсальная мастерская, трудовой класс для девочек, кабинеты врача, технического персонала, тренера, инвентарная, процедурная, кухня, обеденный зал, раздевалка, лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы. Кроме ученических классов в здании школы расположены также музыкальные классы, разделенные отдельным блоком.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423022
Теги:
Акылбек Жапаров, дети, школа, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  