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Депутат попросил предоставить информацию о пропавшем солдате

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- Бактыгуль Акжолова
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Депутат Дастанбек Жумабеков попросил предоставить информацию о пропавшем военнослужащем. Об этом он сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша.

"После приграничного конфликта наш военнослужащий в Кара-Бууринском районе Таласской области пропал без вести. Родители ждут. Просим правоохранительные органы дать заключение о том, как идет работа в этом плане. У нас пока нет точной информации. Пожалуйста, предоставьте информацию на следующей встрече или в письменной форме", - сказал он.

Напомним, связь с военнослужащим Дастаном Анарбековым в ходе кыргызско-таджикского конфликта пропала 17 сентября этого года. До сих о нем ничего не известно.


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URL: https://www.vb.kg/423025
Теги:
приграничные конфликты, Депутат
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