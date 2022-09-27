"Договор между КР и РТ дает нам время подготовиться"

Последний договор между Кыргызстаном и Таджикистаном сейчас выгоден для нашей страны только потому, что даёт нам время подготовиться. Таким мнением с редакцией поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, Кыргызстан должен сейчас сосредоточиться на укреплении своей обороноспособности.

"Прошлые конфликты хоть и стали для нас уроком - власти стали закупать военную технику, и это правильно, - но этого мало. Недавние события на границе показали, что мы должны больше уделять внимание нашей обороноспособности, то есть больше закупать военной техники: танки, вертолеты и минометы. Кроме этого, на южных границах должны быть расположены и усилены военные части, так как время показало, что нужно быть готовыми к неожиданным ситуациям", - сказал Усупов.