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"Договор между КР и РТ дает нам время подготовиться"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Последний договор между Кыргызстаном и Таджикистаном сейчас выгоден для нашей страны только потому, что даёт нам время подготовиться. Таким мнением с редакцией поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, Кыргызстан должен сейчас сосредоточиться на укреплении своей обороноспособности.

"Прошлые конфликты хоть и стали для нас уроком - власти стали закупать военную технику, и это правильно, - но этого мало. Недавние события на границе показали, что мы должны больше уделять внимание нашей обороноспособности, то есть больше закупать военной техники: танки, вертолеты и минометы. Кроме этого, на южных границах должны быть расположены и усилены военные части, так как время показало, что нужно быть готовыми к неожиданным ситуациям", - сказал Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/423027
Теги:
соглашение, Таджикистан, Кыргызстан
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