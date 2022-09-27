Компания MegaCom запускает НОВЫЙ КОД мобильной сети 998

С расширением зоны покрытия, модернизацией сети и улучшением качества связи неуклонно растет и абонентская база MegaCom. Для того, чтобы еще больше абонентов смогли в полной мере воспользоваться надежной связью и выгодными тарифами компании, с 27 сентября 2022 года MegaCom запускает новый номерной КОД 998!

Удачно подобранная комбинация чисел в запоминающейся последовательности и в сочетании с новым кодом, несомненно, подчеркнет индивидуальность своего обладателя.

Подобрать номер в коде 998 можно по памятным датам, году рождения, любимым цифрам или просто взять новый, идентичный старому. Для этого достаточно воспользоваться удобным сервисом "Подбор номера": задайте в строке поиска интересующую вас комбинацию цифр, и если номер свободен – вы увидите его в результатах.

К слову, цифра 9 символизирует успех в делах, а 8 – ассоциируется с материальным благополучием, надежностью и совершенством.

Подключить SIM-карту с новым кодом могут как индивидуальные, так и корпоративные клиенты компании.

Спешите первыми выбрать и приобрести красивый номер в новом коде – SIM-карты с префиксом 998 ждут своих обладателей во всех Центрах продаж и обслуживания MegaCom. Добро пожаловать!

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!