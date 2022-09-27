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Глава госкомиссии по делам религий встретился с Ильдаром Аляутдиновым

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня директор госкомиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с председателем духовного управления мусульман Москвы, муфтием Ильдаром Аляутдиновым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в религиозной сфере, осуществление сотрудничества по вопросам профилактики любых форм дискриминации по признаку религиозной и этнической принадлежности, в сфере предупреждение распространения радикальных и экстремистских идей в соответствии с законодательством своих государств и ряд других направлений взаимодействия. Также, обсуждались предложения по реализации совместных проектов в области религиозного образования и перспективы развития взаимодействия в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/423030
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Россия
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