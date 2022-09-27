Бывшие сотрудники аппарата омбудсмена пожаловались на Атыр Абдрахматову

Бывшие сотрудники аппарата омбудсмена обратились к руководству страны с просьбой принять меры в отношении Омбсудмена КР Атыр Абдрахматовой. Свое обращение они послали на имя председателя кабмина КР Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генпрокурора КР Курманкула Зулушева и торага ЖК Таланта Мамытова. (Орфография и пунктуация авторов обращения сохранены).

"По поручению сотрудников Аппарата Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики, которые не могут назвать своих данных из-за возможности применения к ним незаконных притеснений и гонений со стороны Омбудсмена КР Абдрахматовой А., к вам обращаются бывшие работники главного правозащитного органа страны.

С самого начала деятельности Абдрахматовой А. на должности Омбудсмена КР, буквально с первого шага вступления в здание Аппарата она повела себя агрессивно в отношении всего нашего дружного коллектива. В день представления в присутствии всех членов нашего Аппарата Омбудсмена Кыргызстана, ветеранов коллектива, молодых специалистов, уважаемых специалистов из уст Абдрахматовой А. прозвучали грубые и ничем не обоснованные обвинения в претенциозности нашей деятельности, безграмотности и непрофессионализме всего коллектива. Даже не пробыв и часа, ни полчаса в своей должности Абдрахматова А. усомнилась в пригодности всех членов нашего коллектива к защите прав человека и гражданина. Среди нас работают люди стоящие у истоков создания Института Омбудсмена Кыргызстана, который был основан ровно 20 лет назад. И эти люди заслуживают уважения закреплённого конституционно для всех граждан Кыргызстана, а не только как сотрудники Аппарата Омбудсмена КР. Не удосужившись заинтересоваться историей Института защиты прав человека в Кыргызстане, Абдрахматова А. начала поливать грязью всех членов коллектива. В то же время действия и методы ведения руководства Абдрахматовой А. Аппаратом Омбудсмена Кыргызстан вызывает множество вопросов не только у коллектива, но и у высшего руководства страны, а также, самое главное у самих заявителей.

Если профессиональные данные Абдрахматовой А. могут быть оспорены в вышестоящих инстанциях, то её человеческие качества не поддаются осмыслению и возможно останутся на её же совести. Но коллектив хочет высказать это всё в обращении к вам не с целью опорочить Абдрахматову А., а для дальнейшего раздумья над её поведением, и отношением к людям у высшего руководства страны.

Чтобы не быть голословными, сообщаем, что человечность и отзывчивость к членам коллектива со стороны руководителя всегда только вызывала уважение, чем совершенно не обладает Абдрахматова А. Один только факт того, что она запретила коллективу выезжать на проведение поминальных мероприятий к члену нашей команды, потерявшей отца не может быть ничем оправдана и говорит о её низких человеческих качествах.

Негативное отношение к коллективу в самые первые дни работы Абдрахматовой А. стало ясным во время поздравления женщин с праздником 8 – Марта, на котором она даже не соизволила появиться и хотя-бы сказать несколько теплых слов в адрес членов нашей команды. В то же время, в своём видео обращении, Абдрахматова А. на публику заявляет о невозможности дальнейшего исполнения своих обязанностей сотрудницами женской колонии без улучшения их условий работы, а женщин своего коллектива ущемляет тем что лишаете их заработной платы, ухудшая финансовое положение женщин коллег, среди которых есть матери одиночки, лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, малоимущие – живущие на одну заработную плату.

Грубое и практически граничащее с хамством поведение Абдрахматовой А. в отношении сотрудников, прерывание их в беседе, одергивание, и выталкивание из кабинета вызывает множество вопросов в отношении её воспитания. Так, она позволяет себе хамские заявления женщинам, имеющим маленьких детей о том, что "…не она их просила рожать и работа от этого не может останавливаться, поэтому лучше будет выбирать или воспитывать детей, или оставаться на работе…".

Она позволяет себе пренебрежительное, покровительственно-надменное обращение на редких общих собраниях коллектива на котором она соизволяет себе появиться, к членам нашей команды, не желает нас выслушать, вникнуть в наши проблемы, что не делает ей чести как руководителю. А её отношение к лицам с инвалидностью, когда она может напрямую заявить, что "…человек с ограничениями здоровья медленней работает и ему стоит лучше уволится…", просто не выдерживает критики и выходит за рамки человечности.

Если уже перейти к фактам, то доводим до Вашего сведения, что руководить предприятием, коллективом, учреждением задача, требующая знаний не только в организационном плане, экономической подготовленности, умении кадровой работы, бухгалтерской отчетности, этики и юридической грамотности. Для руководителя в большей степени необходимы навыки выстраивания человеческих взаимоотношений.

Попытки Абдрахматовой А. лишить коллектив заслуженной заработной платы по защищенным в государственном бюджете статьям "квартальная премия" не поддаются объяснению. В то время как все руководители с первых же своих шагов ищут возможность поднять благосостояние населения, коллектива, членов своего предприятия, она начинает снижать уровень обеспеченности своих же сотрудников. Несмотря на то, что квартальная премия относится к обязательным выплатам, и лишить её можно только в исключительных случаях - в виде наказания, и только после проведения необходимых дисциплинарных процедур, Абдрахматова А. позволяет себе самолично решать кому выплатить, а кому не выплачивать квартальные премии. Непонимания значения слова ПРЕМИЯ, Абдрахматова А. взяла за правило угрожать сотрудникам Аппарата лишением законной выплаты!

Выплаты за переработку выплачиваемые сотрудникам Аппарата были обоснованы при прежнем руководстве перед финансовыми государственными органами и получили у них одобрение, прошли согласование в структурах, отвечающих за это. Однако несмотря на это Абдрахматова А. практически лишила сотрудников и этого. Причем совершенно не вникая в обоснования, предоставленные ей в письменном и задокументированном виде. Создается впечатление что ей они совершенно не понятны. Единолично распределяя выплаты и доплаты сотрудникам Абдрахматова А. разделили коллектив на тех кому, она разрешает начислять выплаты, кому не разрешает в полном объеме эти выплаты, а некоторых она лично лишила этих выплат. Причем выплаты сотрудникам из южных регионов полностью остановлены, а такие же выплаты сотрудникам из северных регионов начислены. Налицо трайбалистские тенденции.

Теперь же с повышением заработной платы всем государственным служащим со стороны руководства страны, Абдрахматова А. выдает такое повышение исключительно своей заслугой, и при каждом удобном случае в СМИ и на просторах Интернета заявляет о своей особой роли в повышении зарплат госслужащим.

Абдрахматовой А. стоило бы вести себя при принятии решений внутри коллектива более внимательней и профессиональней как руководителю государственного органа, работа которого регламентирована законодательством страны, защищается ведомствами по охране труда, вплоть до судебных органов. В противном случае штрафные выплаты за нарушения финансовой дисциплины ложатся непосредственно на неё как руководителя, т.е. на личный бюджет.

Позволяя себе открытые притеснения сотрудников по национальному признаку и знанию кыргызского языка, Абдрахматова А. вынудила уволится практически всех сотрудников русской национальности. Одних якобы по достижению возраста, других по незнанию кыргызского языка. Хотя и та и другая категория сотрудников есть и среди кыргызскоязычных работников.

Абдрахматовой А. чужды грамотная и добросовестная работа с заявителями, с первого же дня работы в качестве руководителя Аппарата Омбудсмена. Заявители совершенно лишены возможности быть не только выслушанными, принятыми, проконсультированными лично. Но и вообще прав подачи заявления на имя Абдрахматовой А. По их заявлениям, обращениям вместо немедленной реакции и оперативного вмешательства, сроки длятся неделями и больше. Все заявления граждан могут лежать на её столе десятки дней не рассмотренными. В этом же случае со стороны Абдрахматовой А. ничего не предпринимается. Процедурно, в законодательстве заложены принципы документальной работы всех ведомств. Так при приеме заявления, сразу же определяется исполнитель в виде отдела, предусмотренного для работы по соответствующему направлению, а не так как себе позволяет Абдрахматова А., которая оправдывая свои действия "командной работой", раздает указания направо и налево всем подряд без учета специфики работы отделов. Намеренно поручая исполнение абсурдных заданий, сотрудникам непрофильного отдела, ставя перед ними несвойственные их деятельности задачи, Абдрахматова А. вносит только разброд и шатания в работу всего Аппарата и в исполнительскую дисциплину.

При получении почты, вместо того, чтобы в этот же день расписать задания отделам, Абдрахматова А. копит заявления по четыре-пять дней. А ведь за каждым заявлением стоит чья-то судьба, чьи-то проблемы, беды, горе, а иногда и жизнь. Заменяя реальную работу прежней приверженностью доверять и получать информацию из социальных сетей, иногда фейковых, Абдрахматова А. совершенно теряет суть реальной работы с гражданами через их письменные заявления. Заявления, написанные на бумаге на имя Абдрахматовой А. не менее ценны, а может быть и более правдоподобны, чего она не понимает до сих пор. Абдырахматова А. не понимает того, что она руководитель государственного органа, а не блогер - одиночка или индивидуальный правозащитник настроенный ко всему государственному критически.

Сотрудникам Аппарата Омбудсмена, написавшим и составившим обращения в государственные органы, приходится ждать по пять дней, иногда доходящих до недели, письма для отправки только потому что Абдрахматова А. увлечена пиар-акциями, съёмками своих одиночных акций для размещения в собственных аккаунтах. Причем она сама даже не читает отзывы и комментарии читателей собственных опусов на соседних лентах и других группах! Ей бы стоило отвлечься и заглянуть в них. Тогда бы она поняла что мир не ограничивается только одной страницей Абдрахматовой А. на Фейсбуке, где её поддерживает несколько сотен друзей, знакомых, родственников.

При составлениях обращений и писем в государственные ведомства весь коллектив Аппарат Омбудсмена КР ориентирован на основополагающие принципы ведения деловой переписки и не успевает за вздорными возражениями Абдрахматовой А. о том, что писать и как обращаться только так как ей заблагорассудится. Не придерживаясь утвержденных законодательно форм писем, только потому что ей так захотелось, Абдрахматова А. ставит не только себя в глупое положение, подписывая их, но и роняете авторитет коллектива, и в конечном счете государственной власти.

Требуя исполнительской дисциплины от сотрудников коллектива, сама она не утруждает её соблюдением. Начинает свою работу после обеда, когда рабочий день уже в разгаре, а затем после 18.00, когда рабочий день заканчивается, заставляет задерживаться сотрудников до поздних 20.00 – 21.00 часов. Не гнушается Абдрахматова А. вызывать сотрудников после окончания рабочего времени, требуя от них оставаться на местах, а после обвинять их же в том, что они не успевают в рабочее время выполнять свои обязанности. И после всего этого угрожать им невыплатой заработной платы и доплаты за переработку.

Особо стоит отметить поездки Абдрахматовой А. за государственный счет по личным делам. Например, поездка на празднование юбилейных мероприятий в ущелье Каркыра на служебной машине без приглашения и без оформления подобающих документов. Поездка за счет профсоюзного комитета на отдых в Жети-Огуз на служебной машине, в то время, когда сотрудники работающие десятки лет никогда не удостаивались такого. И таких примеров множество. Стоит лишь провести проверку выделения командировочных средств и топлива на это.

Также требуя соблюдения дресс-кода от других, сама Абдрахматова А. не очень-то и придерживается его даже на государственных и мероприятиях, и в подозрительно участившихся зарубежных поездках за государственный счет. Требуя соблюдения формы одежды, Абдрахматова А. совершенно не обеспечивает условия для его соблюдения, в помещениях, которые абсолютно не предназначены для работы. Во многих кабинетах нет света, включая руководство, в других Интернета, третьи технически не приспособлены.

Не стесняется Абдрахматова А. кичиться и хвалится поддержкой её высокими чинами во власти страны. Одновременно с этим Абдрахматова А. повсеместно распространяет измышления и провозглашения, что Президент страны С.Н. Жапаров не справляется с проблемами 6 миллионов кыргызстанцев со своими Администрациями и многочисленной командой в регионах, а ей это под силу сделать это в одиночку. Наверняка такие выражения Абдрахматовой А. дошли до лиц, контролирующих моральный облик Абдрахматовой А. и возможно вызывают удивление - кому доверено управлять Аппаратом Омбудсмена КР?

И звонки к Абдрахматовой А. с замечаниями вышестоящих лиц из органов управления страной воспринимаются ей как личные просьбы, на которые Абдрахматова А. реагирует очень неадекватно, угрожая публиковать их записи в открытом пространстве. Вызывает полнейшее недоумение предположение, что такие звонки ею записываются для дальнейшего шантажа звонящих к ней вышестоящих лиц?

Можно было бы бесконечно ей напоминать о тех основах руководства учреждением, человечности к людям, воспитанности в отношениях с коллегами, нарушениях трудовой дисциплины, основ законодательства, делопроизводства. Но для понимания всего этого необходимо желание самой Абдрахматовой А., которого к сожалению, нет. И принцип обратного восприятия, когда она можете поставить себя на место сотрудника воспитывающего в одиночку ребенка, у которого Абдрахматовой А. отнимается достойная зарплата. На место заявителя, пришедшего к ней за помощью, чьи письма Абдрахматова А. держит неделями без рассмотрения. На место главы семьи ответственного за достаток в доме, которого Абдрахматова А. обвиняет в непрофессионализме.

На сегодняшний день в коллективе сложилась неприемлемая обстановка, когда более 40 человек из штата в 80 сотрудников вынуждены были уволится из-за вздорности Абдрахматовой А. А их заработная плата распределяется направо и налево лицам, пришедшим взамен им без проведения конкурсов, назначенных личным приказом Абдрахматовой А. Ею же средства, предназначенные к законной выплате оставшимся работать сотрудникам распределяются в обход законодательства по своему усмотрению.

Не избежала Абдрахматова А. порочного принципа всех нерадивых руководителей, окружать себя нужными людьми, которые вообще устроили беспредел по отношению к своим обязанностям. Вторя Абдрахматвой А. приближенные ею сотрудники могут, когда захотят уйти с работы, опоздать без причин, а иной раз и вообще не появляться на работе.

Работающие сотрудники ежедневно слышат угрозы Абдрахматовой А. об увольнении неугодных ей работников, которые сталкиваются с незаконными гонениями. По каждому незначительному поводу составляются акты, инициируются служебные расследования, выносятся неправомерные наказания. И всё это подводится к увольнениям сотрудников по тем или иным статьям трудового законодательства.

Примите меры к ней! И рассмотрите наши жалобы по всем поставленным претензиям. И возможно работа нашего коллектива войдет в русло налаженной и плодотворной работы, которую пытается разрушить Абдрахматова А.

Претензии Абдрахматовой А. на исключительность своего существования, занимаемой должности, выражения презрения к другим только по признаку того, что за неё проголосовало 50 человек в парламенте и сотня человек поставила лайк в личном аккунте в соцсетях, не даёт ей право унижать весь коллектив. И если уровень духовности Абдрахматовой А. позволит понять слова писателя Ч. Айтматова в произведении "Белый пароход" - "Многие умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, съедающей их вечной страсти - выдать себя за большее, чем они есть...", то наверняка ещё не всё потеряно.

Наше обращение, такого же содержания, являющееся одним из составляющих в процедуре решения трудовых споров досудебного разбирательства установленных законодательством, было уже изучено Абдрахматовой А. Мер и реакции с её стороны не поступило.

Теперь же мы обращаемся к вам, как к вышестоящим органам с просьбой принять меры к Абдрахматовой А. как к руководителю, не справляющемуся со своими обязанностями".