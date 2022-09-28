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Как выбрать стартер

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Выбирая подержанный стартер обращать внимание на внешний вид не стоит. Узел у всех автомобилей стоит низко, забрасывается грязью, водой и соляным раствором, так что корпус в трех случаях из трех будет ржавый.

Ну разве что свежепривезенный из теплых стран или бережно отмытый для увеличения стоимости агрегат блеснет обводами, а все остальные будут покрыты толстым слоем следов эксплуатации. За новым в магазин, а вот за рабочим можно и на разборку.

Осмотрев предложенные детали - как правило, на разборках дают несколько на выбор, - нужно (насколько это возможно) изучить переднюю втулку, которая видна невооруженным взглядом. Если на ней заметный и неравномерный износ, нам не по пути. Затем с разрешения текущего владельца снимаем заднюю крышку и осматриваем то, что вывалилось. Если перед нами гора металлической перхоти - до свидания, стартер работал в воде, многократно тонул, перегревался и жизнь его была полна лишений. Надо с ним прощаться. Если же ворохов грязи не высыпалось, внутри "колбы" - корпуса статора - чисто, якорь и коллектор блещут медью, а щетки "полны сил", то можно переходить к финальной части осмотра. Для этого потребуется заряженный АКБ и "крокодилы": стартер, как известно, состоит из тягового реле и электродвигателя, который призван пробудить ДВС. Сначала проверяем реле: минус - на минус, плюс - на плюс. Характерный щелчок, издаваемый шестерней обгонной муфты при перемещении из положение покоя в положения "на старт", подскажет, что с данным элементом все в полном порядке. Дело за малым - проверить сам электромотор.

Для этого проведем тот же самый ритуал: минус - на минус, плюс - на плюс. Если шток с шестерней весело закрутились, не издавая при этом лязгающих звуков, то перед нами вполне здоровый и готовый к установке на автомобиль узел. Кстати, стартеры успешно восстанавливают, так что перед экспедицией на разборку стоит уточнить цену ремонта имеющегося, а также саму возможность проведения восстановительных процедур. Не все ремонтируется, но то, что можно отремонтировать, нужно отремонтировать.


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URL: https://www.vb.kg/423035
Теги:
автомобили
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