Погода
$ 81.29 - 82.29
€ 80.50 - 81.50

В Баткенской области ведется подсчёт ущерба от конфликта с Таджикистаном

213  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Лейлекском и Баткенском районах в результате вооруженного конфликта на границе причинён ущерб социальным объектам, жилым домам, похищено имущество местных жителей. В этой связи на сегодняшний день ведется подсчёт ущерба, нанесённого гражданам. В указанных районах работает 31 следственная группа, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов лично координирует работу следственных групп, для объективного расследования фактов нанесения телесных повреждений, разрушения жилых домов и сооружений, краж в Баткенской области.

"В состав следственных групп входят представители Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, органов местного самоуправления, МЧС и Министерства обороны.

Первый заместитель министра Адылбек Бийбосунов координирует работу военнослужащих и сотрудников милиции в селах Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области.

Круглосуточно в усиленном режиме несут службу патрульные группы милиции. Безопасность местных жителей обеспечивает личный состав УВД Баткенского района совместно с военнослужащими Внутренних войск МВД КР, а также сотрудники органов внутренних дел, которые привлечены из других регионов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423036
Теги:
Баткенская область, МВД, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  