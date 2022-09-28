В Баткенской области ведется подсчёт ущерба от конфликта с Таджикистаном

В Лейлекском и Баткенском районах в результате вооруженного конфликта на границе причинён ущерб социальным объектам, жилым домам, похищено имущество местных жителей. В этой связи на сегодняшний день ведется подсчёт ущерба, нанесённого гражданам. В указанных районах работает 31 следственная группа, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов лично координирует работу следственных групп, для объективного расследования фактов нанесения телесных повреждений, разрушения жилых домов и сооружений, краж в Баткенской области.

"В состав следственных групп входят представители Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, органов местного самоуправления, МЧС и Министерства обороны.

Первый заместитель министра Адылбек Бийбосунов координирует работу военнослужащих и сотрудников милиции в селах Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области.

Круглосуточно в усиленном режиме несут службу патрульные группы милиции. Безопасность местных жителей обеспечивает личный состав УВД Баткенского района совместно с военнослужащими Внутренних войск МВД КР, а также сотрудники органов внутренних дел, которые привлечены из других регионов".