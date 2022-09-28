В Оше построят новый санитарный полигон

Новый санитарный полигон появится в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии. По ее данным, такое заявление было сделано вице-мэром Сонунбек Жунусбаев в ходе сессии. Новый санитарный полигон будет построен рядом с действующим полигоном. Планируемая площадь нового полигона 24 га.

"Мы искали землю в другом месте, в пригородах, в течение 5 лет, но не нашли, в итоге принято решение строить рядом с действующим. Мероприятия проводятся в рамках проекта ЕБРР, в ходе которого также запланирован ряд комплексных мероприятий. В настоящее время идут изыскательские работы. Однако необходимо провести рекультивацию действующего полигона согласно европейским стандартам, после чего он будет закрыт. Далее после подготовки эскизного проекта начнется работа по строительству нового санитарного полигона по европейским стандартам", - сообщил Жунусбаев.