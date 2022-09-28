Российский певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

Российский и советский певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом 27 сентября сообщил "Известиям" его арт-директор Сергей Горох.

По его словам, артист умер в своей квартире в Москве.

"У него три инсульта было", - сказал Горох. При этом он не уточнил, что конкретно послужило причиной смерти Моисеева.

Информации о дате церемонии прощания и похорон пока нет.

Последние годы артист вел затворнический образ жизни и не появлялся на сцене из-за проблем со здоровьем. В 2010 году он перенес инсульт, а спустя несколько лет пережил повторный удар. Весной 2015 года певец прекратил активную концертную деятельность, но выпустил несколько песен.

Моисеев советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик и хореограф, заслуженный артист России (2006). Родился 4 марта 1954 года в Могилёве.

Многократный лауреат российских музыкальных премий.

Источник: Известия