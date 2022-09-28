Российский вуз принимает на бюджетные места в аспирантуру и докторантуру

На днях в Бишкеке состоялось заседание правления Ассоциации выпускников УрГУ,УПИ и УрФУ в Кыргызстане, которое прошло с участием ректора одного из передовых вузов России УрфУ Кокшарова Виктора Анатольевича, исполнительного директора Ассоциации выпускников УрГУ, УПИ и УрФУ Пономарева Александра Владимировича и проректора по международным связям УрФУ Тушина Сергея Геннадьевича. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, на заседании Кокшаров представил презентацию о современном этапе и перспективах развития Уральского федерального университета. В частности, он сказал, что сегодня УрФУ, финансируемый из госбюджета РФ (более 11млрд.руб.), является крупнейшим в России.

УрФУ является "кузницей" научных кадров и принимает на бюджетные места в аспирантуру и докторантуру соискателей из Кыргызстана. Ежегодно университет, помимо контрактников, на бюджет принимает порядка 10 тысяч студентов, сейчас из Кыргызстана на разных курсах учатся 52 студента. Как отметил Кокшаров В.А., при дефиците в Кыргызстане квалифицированных специалистов в горнодобывающей отрасли и тяжелой промышленности необходимо увеличить набор абитуриентов из республики, а для этого надлежит усилить профориентационную работу в республике.

В рамках заседания сопредседатель Ассоциации выпускников Абдрахманов С.У. выступил с отчетом о проделанной работе за 2020-2021 год. За указанный период Ассоциация проделала продуктивную работу по установлению тесных взаимовыгодных связей с родным университетом, представляющих взаимный интерес. Так, по инициативе Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в Кыргызстане планируется проводить исследовательские работы по оптимизации и совершенствованию технологических работ горных предприятий ОАО "Кыргызалтын".