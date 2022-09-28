29 сентября в центре Бишкека не будет воды

Об этом сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал".
По их данным ведомства подача питьевой воды будет приостановлена с 9 до 22 часов.
"Временное отключение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Т.Молдо" и на городских водопроводных сетях", - говорится в сообщении.
Так, воды не будет в районе ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса, линии железной дороги, в том числе:
- Посольство Российской Федерации пр. Манаса № 55;
- Школа гимназия № 70 ул. Боконбаева № 153;
- Клинический родильный дом №6 (НЦОМиД) ул. Т. Молдо № 1А;
- Бишкекский технический колледж пр. Чуй № 215;
- ЗАО "Первая стоматология" Стоматологическая клиника ул. Исанова № 105 ;
- Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У.Асаналиева пр. Чуй № 215;
- "Бета Сторес" пр.Чуй 150А;
- Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова ул. Т. Молдо № 3/2;
- Национальный госпиталь ул. Т. Молдо №1;
- Поликлиника ветеранов ул.Т.Молдо 1;
- ОАО "ПромПроект" пр.Чуй № 219/1;
- Государственная налоговая служба пр. Чуй № 219;
- Кыргыз почтасы пр.Чуй 227;
- Кыргыз почтасы отделение №-17 пр.Манаса 7;
- Дом ООН пр. Чуй № 160;
- Центр экстренной медицины ул.Исанова 105;
- Министерство транспорта и дорог ул.Исанова № 42;
- "КыргызКоммерцБанк" ул.Т.Молдо 54А;
- Центр образования Первомайского района ул. Московская № 121;
- ДОО №47 ул. Керимбекова № 51;
- ДОО №115 ул. Исанова № 9;
- ДОО №184 ул. Боконбаева № 9/1;
- Кинотеатр "Россия" пр. Чуй № 213;
- "Билим Кенчи" частная школа;
- ул. Чуйкова № 134 "Абитуриент плюс";
- частная начальная школа ул. Исанова № 4Б "Алтын Туйун";
- Детская инженерно-техническая академия пр. Манаса № 1;
- "Территория SPA" ул. Керимбекова № 13/1;
- "Развивайка" Детский образовательный центр ул. Боконбаева № 164;
- "Caramel" Кондитерская-пекарня ул. Боконбаева № 164 ;
- "Insta salon" маникюрная студия ул.Боконбаева 164;
- "TourAsia" гостиница ул. Боконбаева № 148,
- специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М. Абдраева ул. Боконбаева № 146А;
- Бишкекский медицинский колледж(общежитие) ул. Боконбаева 142;
- кафе "Тесто Место" ул.Боконбаева 142;
- Городской центр борьбы с туберкулезом ул. Боконбаева № 137/1;
- Госпиталь участников ВОВ ул. Т. Молдо № 1Б;
- Национальный центр охраны материнства и детства ул.Т.Молдо 1;
- "НейроАрт" диагностический центр ул.Т.Молдо 1 ;
- Участковый пункт милиции №3 (УВД Первомайского района) ул. Чокморова № 137;
- "Малыш и Карлсон" частный детский сад ул. Исанова № 22;
- "Diplomat" Медицинский центр пр. Манаса № 41а;
- Почетное Консульство Иордании в КР ул. Исанова № 37;
- "Аман" Частный детский сад ул. М. Сагынбая № 131;
- "CARAVAN" Торговый центр ул. Киевская № 128;
- КНУ им. Ж. Баласагына (Юридический факультет) ул. Киевская № 132;
- "Diva effect" Косметологическая клиника ул. Токтогула № 169;
- "Поликлиника 312" Медицинский центр ул. Исанова № 60;
- "Bishkek Park"Торгово-развлекательный центр ул. Киевская № 148,
- Центр семейной медицины №11 ул. Киевская № 154 ;
- "Ай Пери", Бизнес-центр по пр. Чуй № 158;
- Почетное консульство Словацкой Республики в КР по ул. Киевская № 93;
- Общественная приемная Президента КР пр. Чуй № 207;
- Федерация профсоюзов по пр. Чуй 207;
- Кафе-бар "Чебак-паб" пр.Чуй 207;
- Городское управление здравоохранения ул.Исанова 105/2;
- Клиническая больница управления делами Президента ул.Логвиненко 45;
- Генеральный штаб вооруженных сил КР ул.Логвиненко 26;
- Бишкекское хореографическое училище им.Базарбаева ул.Московская 126/1.
Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.