29 сентября в центре Бишкека не будет воды

Об этом сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал".

По их данным ведомства подача питьевой воды будет приостановлена с 9 до 22 часов.

"Временное отключение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Т.Молдо" и на городских водопроводных сетях", - говорится в сообщении.

Так, воды не будет в районе ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса, линии железной дороги, в том числе:

Посольство Российской Федерации пр. Манаса № 55; Школа гимназия № 70 ул. Боконбаева № 153; Клинический родильный дом №6 (НЦОМиД) ул. Т. Молдо № 1А; Бишкекский технический колледж пр. Чуй № 215; ЗАО "Первая стоматология" Стоматологическая клиника ул. Исанова № 105 ; Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У.Асаналиева пр. Чуй № 215; "Бета Сторес" пр.Чуй 150А; Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова ул. Т. Молдо № 3/2; Национальный госпиталь ул. Т. Молдо №1; Поликлиника ветеранов ул.Т.Молдо 1; ОАО "ПромПроект" пр.Чуй № 219/1; Государственная налоговая служба пр. Чуй № 219; Кыргыз почтасы пр.Чуй 227; Кыргыз почтасы отделение №-17 пр.Манаса 7; Дом ООН пр. Чуй № 160; Центр экстренной медицины ул.Исанова 105; Министерство транспорта и дорог ул.Исанова № 42; "КыргызКоммерцБанк" ул.Т.Молдо 54А; Центр образования Первомайского района ул. Московская № 121; ДОО №47 ул. Керимбекова № 51; ДОО №115 ул. Исанова № 9; ДОО №184 ул. Боконбаева № 9/1; Кинотеатр "Россия" пр. Чуй № 213; "Билим Кенчи" частная школа; ул. Чуйкова № 134 "Абитуриент плюс"; частная начальная школа ул. Исанова № 4Б "Алтын Туйун"; Детская инженерно-техническая академия пр. Манаса № 1; "Территория SPA" ул. Керимбекова № 13/1; "Развивайка" Детский образовательный центр ул. Боконбаева № 164; "Caramel" Кондитерская-пекарня ул. Боконбаева № 164 ; "Insta salon" маникюрная студия ул.Боконбаева 164; "TourAsia" гостиница ул. Боконбаева № 148, специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М. Абдраева ул. Боконбаева № 146А; Бишкекский медицинский колледж(общежитие) ул. Боконбаева 142; кафе "Тесто Место" ул.Боконбаева 142; Городской центр борьбы с туберкулезом ул. Боконбаева № 137/1; Госпиталь участников ВОВ ул. Т. Молдо № 1Б; Национальный центр охраны материнства и детства ул.Т.Молдо 1; "НейроАрт" диагностический центр ул.Т.Молдо 1 ; Участковый пункт милиции №3 (УВД Первомайского района) ул. Чокморова № 137; "Малыш и Карлсон" частный детский сад ул. Исанова № 22; "Diplomat" Медицинский центр пр. Манаса № 41а; Почетное Консульство Иордании в КР ул. Исанова № 37; "Аман" Частный детский сад ул. М. Сагынбая № 131; "CARAVAN" Торговый центр ул. Киевская № 128; КНУ им. Ж. Баласагына (Юридический факультет) ул. Киевская № 132; "Diva effect" Косметологическая клиника ул. Токтогула № 169; "Поликлиника 312" Медицинский центр ул. Исанова № 60; "Bishkek Park"Торгово-развлекательный центр ул. Киевская № 148, Центр семейной медицины №11 ул. Киевская № 154 ; "Ай Пери", Бизнес-центр по пр. Чуй № 158; Почетное консульство Словацкой Республики в КР по ул. Киевская № 93; Общественная приемная Президента КР пр. Чуй № 207; Федерация профсоюзов по пр. Чуй 207; Кафе-бар "Чебак-паб" пр.Чуй 207; Городское управление здравоохранения ул.Исанова 105/2; Клиническая больница управления делами Президента ул.Логвиненко 45; Генеральный штаб вооруженных сил КР ул.Логвиненко 26; Бишкекское хореографическое училище им.Базарбаева ул.Московская 126/1.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.