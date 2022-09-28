Погода
$ 81.29 - 82.29
€ 80.50 - 81.50

29 сентября в центре Бишкека не будет воды

240  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал".

По их данным ведомства подача питьевой воды будет приостановлена с 9 до 22 часов.

"Временное отключение холодного водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Т.Молдо" и на городских водопроводных сетях", - говорится в сообщении.

Так, воды не будет в районе ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса, линии железной дороги, в том числе:

  1. Посольство Российской Федерации пр. Манаса № 55;
  2. Школа гимназия № 70 ул. Боконбаева № 153;
  3. Клинический родильный дом №6 (НЦОМиД) ул. Т. Молдо № 1А;
  4. Бишкекский технический колледж пр. Чуй № 215;
  5. ЗАО "Первая стоматология" Стоматологическая клиника ул. Исанова № 105 ;
  6. Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У.Асаналиева пр. Чуй № 215;
  7. "Бета Сторес" пр.Чуй 150А;
  8. Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова ул. Т. Молдо № 3/2;
  9. Национальный госпиталь ул. Т. Молдо №1;
  10. Поликлиника ветеранов ул.Т.Молдо 1;
  11. ОАО "ПромПроект" пр.Чуй № 219/1;
  12. Государственная налоговая служба пр. Чуй № 219;
  13. Кыргыз почтасы пр.Чуй 227;
  14. Кыргыз почтасы отделение №-17 пр.Манаса 7;
  15. Дом ООН пр. Чуй № 160;
  16. Центр экстренной медицины ул.Исанова 105;
  17. Министерство транспорта и дорог ул.Исанова № 42;
  18. "КыргызКоммерцБанк" ул.Т.Молдо 54А;
  19. Центр образования Первомайского района ул. Московская № 121;
  20. ДОО №47 ул. Керимбекова № 51;
  21. ДОО №115 ул. Исанова № 9;
  22. ДОО №184 ул. Боконбаева № 9/1;
  23. Кинотеатр "Россия" пр. Чуй № 213;
  24. "Билим Кенчи" частная школа;
  25. ул. Чуйкова № 134 "Абитуриент плюс";
  26. частная начальная школа ул. Исанова № 4Б "Алтын Туйун";
  27. Детская инженерно-техническая академия пр. Манаса № 1;
  28. "Территория SPA" ул. Керимбекова № 13/1;
  29. "Развивайка" Детский образовательный центр ул. Боконбаева № 164;
  30. "Caramel" Кондитерская-пекарня ул. Боконбаева № 164 ;
  31. "Insta salon" маникюрная студия ул.Боконбаева 164;
  32. "TourAsia" гостиница ул. Боконбаева № 148,
  33. специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М. Абдраева ул. Боконбаева № 146А;
  34. Бишкекский медицинский колледж(общежитие) ул. Боконбаева 142;
  35. кафе "Тесто Место" ул.Боконбаева 142;
  36. Городской центр борьбы с туберкулезом ул. Боконбаева № 137/1;
  37. Госпиталь участников ВОВ ул. Т. Молдо № 1Б;
  38. Национальный центр охраны материнства и детства ул.Т.Молдо 1;
  39. "НейроАрт" диагностический центр ул.Т.Молдо 1 ;
  40. Участковый пункт милиции №3 (УВД Первомайского района) ул. Чокморова № 137;
  41. "Малыш и Карлсон" частный детский сад ул. Исанова № 22;
  42. "Diplomat" Медицинский центр пр. Манаса № 41а;
  43. Почетное Консульство Иордании в КР ул. Исанова № 37;
  44. "Аман" Частный детский сад ул. М. Сагынбая № 131;
  45. "CARAVAN" Торговый центр ул. Киевская № 128;
  46. КНУ им. Ж. Баласагына (Юридический факультет) ул. Киевская № 132;
  47. "Diva effect" Косметологическая клиника ул. Токтогула № 169;
  48. "Поликлиника 312" Медицинский центр ул. Исанова № 60;
  49. "Bishkek Park"Торгово-развлекательный центр ул. Киевская № 148,
  50. Центр семейной медицины №11 ул. Киевская № 154 ;
  51. "Ай Пери", Бизнес-центр по пр. Чуй № 158;
  52. Почетное консульство Словацкой Республики в КР по ул. Киевская № 93;
  53. Общественная приемная Президента КР пр. Чуй № 207;
  54. Федерация профсоюзов по пр. Чуй 207;
  55. Кафе-бар "Чебак-паб" пр.Чуй 207;
  56. Городское управление здравоохранения ул.Исанова 105/2;
  57. Клиническая больница управления делами Президента ул.Логвиненко 45;
  58. Генеральный штаб вооруженных сил КР ул.Логвиненко 26;
  59. Бишкекское хореографическое училище им.Базарбаева ул.Московская 126/1.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423044
Теги:
Бишкекводоканал, вода, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  