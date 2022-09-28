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Фильм "Сальвадор Дали" будет показан на МКФ в Шардже (ОАЭ)

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- Анастасия Карелина
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Фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" будет показан на IX Международном кинофестивале фильмов для детей и юношества в Шардже (ОАЭ). Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам режиссер.

МКФ пройдет с 10 по 15 октября. Картина из Кыргызстана была отобрана для участия в конкурсной программе смотра. Фильм покажут три раза.

Короткометражная лента рассказывает зрителям историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Потому что именно там он может приблизиться к заветной мечте. Съемки фильма проходили на малой родине режиссера в Алайском районе.

Оператор-постановщик фильма - Акжол Бекболотов. Художник-постановщик - Санжар Осмонбеков. Продюсеры - Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Режиссер Элдияр Мадаким также является и автором сценария фильма. Главные роли в фильме исполнили: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев

Фильм снят на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.


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URL: https://www.vb.kg/423047
Теги:
кино, фестиваль
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