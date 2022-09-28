Задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателя

Пресс-служба МВД сообщает, что оперативники ГУУР МВД задержали подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателя.

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений милиции.

МВД принимает все необходимые меры, направленные на предупреждение и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на свободу предпринимательской деятельности, создание благоприятной среды, чтобы представители бизнес-среды чувствовали, что их деятельность защищена.

В сентябре 2022 года сотрудники ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) 3-го управления ГУУР МВД КР по городу Бишкек получили информацию о наезде на предпринимателя со стороны криминальной группы.

Было установлено, что неизвестные лица, назвавшись представителями одной из преступных групп, путем угроз, оказывая психологическое давление, вымогали у жителя Аламудунского района денежные средства в размере 50 тысяч долларов. Более того, по данным ГУУР, злоумышленники угрожали жизни и здоровью членов семьи предпринимателя, а также возможными проблемами в бизнесе.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района, возбуждено уголовное дело по ст. 208 (Вымогательство) УК КР.

Проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий в целях установления и задержания подозреваемых лиц с поличным.

Накануне, в ходе осуществления следственных действий оперативники ОБОП 3-го управления ГУУР МВД по Бишкеку совместно с бойцами отряда специальных операции (ОСО) ГУВД города Бишкек задержали вымогателей с поличным при получении денежных средств в сумме 200 000 (двести тысяч) сомов. Задержанными оказались двое жителей Джети-Огузского района Иссык-Кульской области М.Б. 1973 г.р., и К.А. 1981 года рождения. Один из них ранее судимый.

В настоящее время расследование по данному факту проводит Следственная служба ОВД Аламединского района. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.