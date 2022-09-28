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В Оше идет активная цифровизация услуг МТУ

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба мэрии Оша сообщает, что в Оше идет активная цифровизация услуг МТУ, открыт Центр хранения и анализа цифровой информации

В Оше сегодня прошла очередная сессия депутатов Ошского городского кенеша.

Об итогах социально-экономического развития за первое полугодие рассказал первый вице-мэр города Марс Исаев.

В ходе своего выступления он отметил, что одним из основных направлений муниципалитета является полное внедрение цифровизации во все виды услуг.

"На цифровизацию государственных услуг в Оше в этом году из местного бюджета выделено 14,5 млн сомов. В настоящее время открыт Центр хранения и анализа цифровой информации (сервер). Кроме того, на сегодняшний день к автоматизированной информационной системе "E-kyzmat", Системе электронного документооборота (СЭД) присоединены 29 муниципальных учреждений и организаций.

В территориальной управе сел Жапалак и всех МТУ города внедрена специальная электронная программа "Цифровой регион", в которую на настоящее время внесены данные 35 процентов населения и 84 процента домохозяйств города. Однако мы не остановимся на достигнутом.

Цифровизация всех услуг - важный и необходимый процесс, отвечающий требованиям времени. И наша задача - улучшить взаимодействие населения со всеми государственными и муниципальными органами и службами, чтобы каждый горожанин мог пользоваться всеми услугами в цифровом формате",- подчеркнул первый вице-мэр.


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URL: https://www.vb.kg/423050
Теги:
мэрия, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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