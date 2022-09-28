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Акылбек Жапаров принял участие в открытии средней школы № 76

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия средней школы №76 города Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что из 245 аварийных школ по всей республике две находятся в столице.

"В текущем году вдвое повышен размер заработной платы учителей, втрое учителям в высокогорных районах. Мы и далее будем создавать благоприятные условия для вашей работы. Вчера мы торжественно открыли школу-лицей №75, сегодня пришла очередь школы №76, здание которой было построено почти 90 лет назад. Это большая радость не только для учеников и учителей, но и для нас. Развивайтесь, получайте необходимые знания, сейчас время диктует новые вызовы. От стремления к знаниям и упорства зависит будущее каждого из вас и будущее страны в целом", - сказал председатель кабмина.

В церемонии открытия средней школы №76 приняли также участие мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

В 2018 году школа № 76 была признана непригодной для использования, в связи с чем в учебном заведении произвели не только капитальный ремонт, но и усиление конструкций.

После реконструкции мощность школы составляет 360 ученических мест. Общая площадь земельного участка – 0,54 гектара, а площадь помещений – 2341 м2. В здании предусмотрено 17 учебных классов и спортивный зал площадью 126,6м2. Один из блоков школы имеет цокольный этаж. Внутри школы имеются кухня, склад, тренажерный зал, гардеробная, технический кабинет, санузлы и лаборатория.


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URL: https://www.vb.kg/423051
Теги:
Акылбек Жапаров, дети, школа, Кабинет министров
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