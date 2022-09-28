За неделю в Кыргызстане зарегистрировалось более 3,5 тысячи граждан России

С 21 сентября в Кыргызстане зарегистрировано более 3,5 тысячи граждан России. Об этом сообщает Министерство цифрового развития. По его данным, граждане РФ прибыли в Кыргызстан в августе текущего года.

Как правило, россияне, прибывающие в Кыргызстан, могут находиться на территории страны 30 рабочих дней без регистрации. Потом регистрируются на полгода. По истечении шести месяцев они обязаны либо покинуть страну, либо продлить регистрацию еще на полгода.

По данным министерства, количество людей, которые приехали в Кыргызстан и зарегистрировались, за восемь месяцев этого года составляет около 170 тысяч человек.

Напомним, что из-за объявленной 21 сентября мобилизации сотни россиян, в основном мужчины, массово покидают страну. В результате этого на казахстанско-российской границе образовалась очередь из автомобилей, которая растянулась на несколько километров.